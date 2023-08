ご覧いただきありがとうございます^ ^

◇商品説明◇

迷彩の猿顔がリフレクティブ仕様になっているデザイン。

定価約56000円

出回りが少ないレアなアイテムだと思います。

カラー/ネイビー

サイズ/XL

着丈72

肩幅66

身幅65

◇状態◇

特に傷や汚れなどなく美品です。

ネット購入

★基本的にメンズアイテムを取り扱っておりますが、レディースとして女性の方で購入される方も多いです^ ^

★他サイトにも出品しておりますので急に削除する場合があります。

★正規品しか取り扱いませんので鑑定後の評価でも構いません。万が一模造品だった場合、証明していただければ送料着払いで返品お約束します。

★商品に関して気になる事がございましたら購入前にご質問ください。

★発送は迅速に心掛けており、梱包は雨濡れしないよう配慮いたします。

★お取り置き、専用はお受けしますが保証はできません。

★出品している中古のものは自身が着用する事もあります。状態の変化等ありましたら記載いたします。

丁寧なお取引心掛けております^ ^

気持ちの良いお取引ができたら嬉しいです☆

同系統のアパレル多数出品しています。

#古着masta ←全出品物確認できます。

ご覧いただきありがとうございます^ ^◇商品説明◇【XL】BAPE ABC Dot Reflective Camo Down Jacketエイプ リフレクティブカモ ダウンジャケット迷彩の猿顔がリフレクティブ仕様になっているデザイン。定価約56000円出回りが少ないレアなアイテムだと思います。カラー/ネイビーサイズ/XL着丈72肩幅66身幅65◇状態◇特に傷や汚れなどなく美品です。ネット購入★基本的にメンズアイテムを取り扱っておりますが、レディースとして女性の方で購入される方も多いです^ ^★他サイトにも出品しておりますので急に削除する場合があります。★正規品しか取り扱いませんので鑑定後の評価でも構いません。万が一模造品だった場合、証明していただければ送料着払いで返品お約束します。★商品に関して気になる事がございましたら購入前にご質問ください。★発送は迅速に心掛けており、梱包は雨濡れしないよう配慮いたします。★お取り置き、専用はお受けしますが保証はできません。★出品している中古のものは自身が着用する事もあります。状態の変化等ありましたら記載いたします。丁寧なお取引心掛けております^ ^気持ちの良いお取引ができたら嬉しいです☆同系統のアパレル多数出品しています。#古着masta ←全出品物確認できます。ape.stussy.master mind.neighborhood.ready made.wind and sea.anti social.north.face.verdy.nigo.palace.fr2.girls don't cryoff-white.nike.adidas.fog.essensals.gdc.

