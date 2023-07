【アイテム】

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【アイテム】 CHANEL シャネル サングラス 金ロゴ ココマーク デカロゴ 黒 レンズブルーレディース 小さめサイズ【サイズ】タテ 約4cmヨコ 約14cm平置き実寸。着画はお断りいたします。【状態】目立った傷などや汚れなど見当たりません。 良品だと思います。 ただ、中古品になりますので多少の使用感はあるかと思います。ご理解いただけますようお願い致します。 ケース付きです。 紙袋はつきません。【カラー】ブラックレンズは薄いブルー【素材】プラスチック【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。【購入元】大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求め下さい。

