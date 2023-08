購入前に必ずプロフをご確認/ご理解お願いします

■Brand■

Bubble Yum

■Item■

ポップなロゴが◎なバブルヤムのプロモT

1981年にナビスコがライフセイバーズを買収

2000年にはハーシーカンパニーがナビスコから

バブルヤムブランドを買収しています

良いタグが付いたUSメイド

希少なゴールデンサイズ

バックプリントにはキャッチフレーズ

KEEPS IT POPPIN'!

リアリティの出た

フェード加減や100%コットンの縮み具合

雰囲気バツグン即戦力の1枚

厚みあるラバープリントを活かし

画像8/9の様にインサイドアウトでの着用なんか

最高にクールだと思います

オレオやスパムより断然出ません

是非この機会をお見逃しなく!

#2023年TシャツやロンTコレクション

■Date/Note■

1990年代

Hanesボディ

アメリカ製

コピーライト入り

オフィシャル

シングルステッチ

■Size■

表記 XL

肩幅53.5cm身幅57.5cm

着丈69cm袖丈20.5cm

誤差はご了承ください

■Condition■

USED & VINTAGE

お洗濯済み

毛羽、褪せ、フロントロゴ下に僅かなリペア

着用に問題あるダメージではありませんが

VTG古着をご理解の上

完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください

#vintagetee

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

