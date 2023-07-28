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2022年春の 新品★日本製★ 当時物 ジャンパー ナイロンジャケット レグホン ナイロンジャケット

商品の説明

新品★デットストック★
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サイズ　M
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着丈約６９センチ、身幅約５２センチ、袖丈７０センチ（襟から袖）です。
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MADE IN JAPAN / 日本製品★
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LEGHORN / レグホン 製品★
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商品の情報

商品のサイズM
商品の状態新品、未使用

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ブリストル　迷彩　セットアップ　青　ブルー　カモフラ　上下セット
新品★デットストック★昭和レトロ★80年代★バブル全盛期★日本製★当時物 レグホン ナイロンジャケット ジャンパー 上着★サッカー 野球色　紫茶サイズ　M着丈約６９センチ、身幅約５２センチ、袖丈７０センチ（襟から袖）です。MADE IN JAPAN / 日本製品★LEGHORN / レグホン 製品★adidas アディダス製品★８０、９０年代・・・古き良き時代の・・・Arnold Palmer 全盛期のジャケット★新品★デットストック★昭和レトロ★80年代★バブル全盛期★日本製★当時物 レグホン ナイロンジャケット ジャンパー 上着★サッカー 野球

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商品の状態新品、未使用

2022年春の 新品★日本製★ 当時物 ジャンパー ナイロンジャケット レグホン ナイロンジャケット

42分钟前

2022年春の 新品★日本製★ 当時物 ジャンパー ナイロンジャケット レグホン ナイロンジャケット

¥14,800 ¥12,580

(税込) 送料込み
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6bae05

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6bae05
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