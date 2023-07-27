憧れ HP　ノートパソコン 普段使い 大型画面17インチwebカメラ付き N16337 ノートPC

古いパソコンですがまだ使えます。

【第7世代：i5：モバイル】富士通／S937/P／メモリ8GB／SSD256GB

その分、お買い得価格で出品しています。

高速SSD搭載Windows11 SONY PCG-71B1 1 N②



HP 250 G7 6UA00PA#ABJ ノートパソコン



美品✨Lavie ノートパソコン！

・初期設定済み、電源入れてすぐ使えます。

Apple MacBook Air Mid 2013 A1466



さくら さんXPS 13 プラチナ i7 16GB 1TB SSD

・受け取り評価前の初期不具合対応します。

Macbook Air M1(トラックパッド、マウス付)



FMV ノートパソコン LIFEBOOK FMVA53E3G AH53/E3

・wifi利用可能で、インターネット利用可能です。

HP Pavilion 15-eg2000 Office 2019付き



ジャンク❗️MacBook Air M1 ゴールド 管理 2

・バッテリー利用可能(利用時間４時間以下)

MacBookAir 2020 M1チップ 13インチ



渡辺様専用

・正面右側のUSBポートが使えません。<２個とも>

APPLE MacBook Pro 2015



dynabook win11 SSD128 ノートパソコン 黒 初心者におすすめ

・DVDドライブが使えません。

激かわミルキーピンク❣️初期設定済 すぐに使える ノートパソコン✨i5✨カメラ付



3.すぐ使える٩( 'ω' )وオススメノートパソコン

・中古品の為、パソコン本体に汚れ、キーボードに使用感があります。

【超美品】core i3/爆速SSD新品✨設定済みノートパソコン



LAVIE PC-N1536AAW-E3

送料無料（出品者負担）

vaio SONY ソニー sx12 VJS122C12N



X390 8世代 i5 256G：SSD 8G FHD Lenovo



Apple Mac Book Air 13” Mid2012



高スペック/レノボ/ 高速i5/ 750GB/ M.2/8GB /ノートパソコン

4.普段使い可能 #PC普段使い

LenovoG50-80/Corei5・8GB・SSD256・Win11Home



未使用に近い❗️MacBook Pro 14in 2021 スペースグレイ

機種

富士通 最新Windows11 新品SSD Webカメラ＆マイク ノートパソコン

HP ProBook 470G2

Macbook Pro /Adobe CS6 Office 2019



♥美品 高速SSD 256GB 起動13秒 i5-5200u メモリ８GB

OS:Windows10

Panasonic Let's note SZ6RDYVs

CPU intel core i3 4030U 1.90GHz

Apple MacBook Air Core i7 ノートパソコン （K37）

HDD 320GB

HP 15s-eq1000 エントリープラスモデル

メモリ８GB

日立 ハンドヘルドPC PERSONA HPW-600JC

画面 17.3インチ

MacBook Pro Retina 15inch Early 2013です

無線LAN OK

GALLERIA GCL1650TGF

DVDドライブ なし

B65M/i5/SSD 256GB/8GB/win11/Office2021④



【オススメ】MacBook Pro ノートパソコン 事務作業や写真の管理などに

<付属品>

【永久版Office2021】ホワイト ノートPC i7 HDD1TB メモリ8

ACアダプター、USBマウス

TOSHIBA Dynabook R734/M 13.3型



【値下げ可】Chromebook asus CM3000DV-HT0019

<補足>

【ロン様専用】[pc 本体+充電機+タイプカバー付き] surface pro5

普段使用するソフトの

＜夏セール＞LenovoThinkPad T470 i5第7世代 Office付

インストーラをデスクトップにおいておきます。

【最終値下げ！】ソニー SONY VAIO Fit 15シリーズ ノートPC

（お好みでインストールください）

極美品NEC人気の赤ノート メモリ8G高速新品1TBSSD 高性能i7搭載

01.Chromeブラウザ

超美品surface laptop3 8G/128G Office2021

02.Firefoxブラウザ

【爆速】レノボブリザードホワイト☘7世代corei5☘新品SSD256/8GB

03.vlc（動画再生ソフト）

MacBook Pro 16inch i9 32GB 2TBflash 2019

04.Line（LINE をPCでできます）

APPLE MacBook Air MACBOOK AIR MVFL2J/A

05.iTunes（音楽ソフト iPhone,iPod音楽管理）

極美品ChromebookLenovo IdeaPad 3 CB-11IGL05

07-1.はがき作成AdobeAIRInstaller.exe （日本郵便製はがき作成ソフト）

値下げ おまけ多数 surface pro 7 i5 256GB

07-2.はがき作成design_kit.air

MSI Modern-14-B11 i7-1165g7



MacBook Pro 2011 early

<注意>

MOUSE m-Book MB-K686

低価格実現のためすべてのUSBのポートチェック、内部の詳細チェックしていません。

【GWセール】ガレリア XL5R-R36 RTX3060

また中古品のため神経質な方はご遠慮ください

Lenovo Ideapad C340

カラー···グレー

L77 thinkpad L390 i5◆8GB◆SSD256GB◆13.3

CPU種類···Corei3

●新品SSD●VAIO VJPG11C11N Win11 i7 8GB フルHD

画面サイズ···17インチ～

【美品】新品SSD256GB★富士通 ノートパソコン★バッテリー可！WEBカメラ

OS···Windows

2.Microsoft Surface Laptop Model 1769

メモリ···8GB～16GB未満

MacBook 12インチ 2017年

HDD容量···～500GB未満

新品SSD256⭐️16GB⭐️i5⭐️ノートパソコン⭐️NEC⭐️最強⭐️q7

重量···2.0kg～2.5kg未満

富士通 i5 SSD480GB メモリ8GB ノートPC windows10

画面解像度···WXGA

商品の情報 ブランド ヒューレットパッカード 商品の状態 傷や汚れあり

古いパソコンですがまだ使えます。その分、お買い得価格で出品しています。・初期設定済み、電源入れてすぐ使えます。・受け取り評価前の初期不具合対応します。・wifi利用可能で、インターネット利用可能です。・バッテリー利用可能(利用時間４時間以下)・正面右側のUSBポートが使えません。<２個とも>・DVDドライブが使えません。・中古品の為、パソコン本体に汚れ、キーボードに使用感があります。送料無料（出品者負担） 4.普段使い可能 #PC普段使い機種HP ProBook 470G2OS:Windows10CPU intel core i3 4030U 1.90GHzHDD 320GBメモリ８GB画面 17.3インチ無線LAN OKDVDドライブ なし<付属品>ACアダプター、USBマウス<補足>普段使用するソフトのインストーラをデスクトップにおいておきます。（お好みでインストールください）01.Chromeブラウザ02.Firefoxブラウザ03.vlc（動画再生ソフト）04.Line（LINE をPCでできます）05.iTunes（音楽ソフト iPhone,iPod音楽管理）07-1.はがき作成AdobeAIRInstaller.exe （日本郵便製はがき作成ソフト）07-2.はがき作成design_kit.air<注意>低価格実現のためすべてのUSBのポートチェック、内部の詳細チェックしていません。また中古品のため神経質な方はご遠慮くださいカラー···グレーCPU種類···Corei3画面サイズ···17インチ～OS···Windowsメモリ···8GB～16GB未満HDD容量···～500GB未満重量···2.0kg～2.5kg未満画面解像度···WXGA

商品の情報 ブランド ヒューレットパッカード 商品の状態 傷や汚れあり

macbook pro 14 2021マウス MB-B502E SSDHDD搭載 Webカメラ付きlenovo ノートパソコン IdeaPad L350 81Y300K3JPMicrosoft Surface go 4/64GB オフィス付きDynabook Win11 HDD500GB メモリ4GB 2018年モデルDELL 高性能 i7 8650U 16GB 512GB Office2021Dell Latitude 5320 8GB/256GB/CORE-i5SONY VAIO Pro 13MacBookAir 13 Core i7 SSD256GB Mem8GB 元箱【新品SSD512GB/メモリ8GB】NEC ノートパソコン 黒 Core i3