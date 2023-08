★DAIWA PIER39 ダイワピア39

MULCH POCKET MESH TOOL VEST★

マルチポケットメッシュツールベスト

アウトドア好きな方にかなりおすすめ!!

○素材

ポリエステル100%

○状態

未使用ですがタグはありません。

(自宅で試着はしています)

引き出しにしまっておいたので、多少のシワがあると思います。

※あくまでも自宅保管です(時々、お香をたいたりしていた事もあります)

神経質な方はお控え頂いた方が良いかと思います。

商品状態は当方でしっかり確認をし、記載することを心がけておりますが、素人なので細かな部分は見逃してしまう場合もございます。

○概要

・ハンガーはつきません。

・送料は出品者負担です。

・折りたたんで、または圧縮での配送となりますのシワはご了承ください。

⭐︎お顔を合わせないお取引きだからこそ、双方が安心、満足のできるお取り引きをしたいと考えております。

⭐︎お値引きは随時していきますが、常識の範囲内でのお値段交渉でお願いしています。

⭐︎底値の場合はなかなかお値引きは難しいですが、リピーター様、複数購入の方は心ばかりですが、お値引きさせていただきたいので、良かったらご購入前にお声がけ下さい!

⭐︎コメントのやり取り中に他の方が買われてしまう場合などがあった場合も、購入された方が優先になってしまうので、ご理解ください。

⭐︎受け取りました際はご確認いただき、早めの評価をお願い致します。

○商品の情報など気軽にお問い合わせください!

これからどんどん出品予定です( ◠‿◠ )

眠ってしまっていた物がまた使っていただけたら嬉しいです。

#てつおの洋服

#フィッシングベスト

#DAIWA PIER39

#ダイワ

#ダイワピア

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ダイワ 商品の状態 新品、未使用

