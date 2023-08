マウント···Gマウント系

【682】Panasonic LUMIX G VARIO 12-32mm



Leica Summicron-M ズミクロン28mm F2 ASPH

2023/03/23アマゾンで購入しました。

EF75-300mm F4-5.6 IS USM

購入した値段は85140円です。

TAMRON SP 70-200mm F2.8 キヤノン用 A009 中古



SIGMA 望遠レンズ 150から500ミリ

広角のレンズが欲しくなったから、

プロテクター付きCanon EF24-105mm F4L IS II USM

売ってしまいます。

SONY E PZ 10-20 F4G

素人の保存ですが、買ったばかりです。

TOKINA AT-X Pro AF 28-70mm F2.8 NIKON

(レンズのみ、カメラは含ません。Sony A74に着用する様子です)

✨ぞうさん様✨望遠レンズ✨オリンパス M.ZUIKO 40-150mm R



オールドレンズ 美品 Canon ZOOM New FD 80-200mm F4

よろしくお願いいたします!

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

