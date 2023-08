数年前直営店にて購入しました

VERSACE 希少! 「ヴィンテージ 5連フリンジビーズチェーン ゴシックサンバーストブローチ」

クリップ式ピンブローチ ドレット5連×ラグジュアリーコンポジットストーン クラシックアイコンエンブレム メンズ&レディース

入荷数自体少なく ネットでもほとんど出回らない希少モデル☆

ヴェルサーチならではの輝きと繊細なアイコンゴシック★

誰が見ても セレブ のようなオーラと風格を演出!

ワンポイントでコーディネート全体を格上げできる 『魔法の小物』

一目で目に入る 優雅に揺れるドレット5連フリンジモデルの存在感は別格♪

男女兼用でご愛用頂けます◎

「早期終了もありえますのでお早めに」

〈カラー ゴールド×ブラック(ヘマタイトカラー)〉

≪サイズ モチーフ 約4cm 全長約9㎝ ≫

状態 新古 未使用素人長期保管品 経年ヴィンテージ

正規レア ヴェルサーチ クラシック ゴシック サンバーストブローチ 5連フリンジ

若干の小傷やヴィンテージ特有の経年ダメージはありますが、目立つダメージや緩み、破損等なく、状態良好★

まだまだご愛用いただけますコンディションです◎

未使用品ではありますがブティックの完全新品との比較ではなく 1度人の手に渡った 新古品 素人長期保管品とのご認識でお願い致します

【付属品 純正袋】

ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ

お取引は 迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ

時間帯にもよりますが 当日発送 を心がけます

※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています 全て実物撮影になります。 偽物は一切扱っていません 評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。 ※

他にも ドルガバ、YSL、ディオール等の ブランド品を多数出品しておりますので是非ご覧くださいませ☆

#説明文画像自己紹介必読願います

カラー···ゴールド

数年前直営店にて購入しましたVERSACE 希少! 「ヴィンテージ 5連フリンジビーズチェーン ゴシックサンバーストブローチ」クリップ式ピンブローチ ドレット5連×ラグジュアリーコンポジットストーン クラシックアイコンエンブレム メンズ&レディース 入荷数自体少なく ネットでもほとんど出回らない希少モデル☆ヴェルサーチならではの輝きと繊細なアイコンゴシック★誰が見ても セレブ のようなオーラと風格を演出!ワンポイントでコーディネート全体を格上げできる 『魔法の小物』一目で目に入る 優雅に揺れるドレット5連フリンジモデルの存在感は別格♪男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」〈カラー ゴールド×ブラック(ヘマタイトカラー)〉≪サイズ モチーフ 約4cm 全長約9㎝ ≫状態 新古 未使用素人長期保管品 経年ヴィンテージ若干の小傷やヴィンテージ特有の経年ダメージはありますが、目立つダメージや緩み、破損等なく、状態良好★まだまだご愛用いただけますコンディションです◎未使用品ではありますがブティックの完全新品との比較ではなく 1度人の手に渡った 新古品 素人長期保管品とのご認識でお願い致します【付属品 純正袋】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は 迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが 当日発送 を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています 全て実物撮影になります。 偽物は一切扱っていません 評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。 ※他にも ドルガバ、YSL、ディオール等の ブランド品を多数出品しておりますので是非ご覧くださいませ☆#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ゴールド

