【詳細】

【出版元】

講談社

【発行日】

アキラ絵コンテ集1 1988年7月16日

アキラ絵コンテ集2 1988年8月12日

【ページ数】

アキラ絵コンテ集1 442ページ

アキラ絵コンテ集2 374ページ

【状態】

経年劣化により多少の傷み、焼けは御座いますが、概ね良好かと思います。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

