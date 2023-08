お値引き中です✿.•¨•.

都内のDIORにて購入

カラー···ホワイト

新品未使用です

一度試着しましたが着ずに今までありましたので出品しました。

タグなどは着る予定でいたためないのですが

袋はとってあります。

袋も一緒に欲しい方

送料がかなり変わってきますので

プラス1000円にてお付けすることは可能です☆

その際は事前にコメントにてお申し付けくださいますよう宜しくお願いします。

買ったまま畳んで保管していたため

畳みシワが少しついております。

他のものと一緒にBOXなどで上に重ねて収納

は、しておりませんので比較的強いシワではないと思います。

お写真でご覧下さい。

₍₍大まかな平置きの寸法載せて置きます⁾⁾

着丈→74

(背中の上、首の1番高いところから下まで)

身幅→56

肩幅→50

(肩の縫い合わせの部分から部分まで)

定価125,000円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

お値引き中です✿.•¨•.都内のDIORにて購入カラー···ホワイト新品未使用です一度試着しましたが着ずに今までありましたので出品しました。タグなどは着る予定でいたためないのですが袋はとってあります。袋も一緒に欲しい方送料がかなり変わってきますのでプラス1000円にてお付けすることは可能です☆その際は事前にコメントにてお申し付けくださいますよう宜しくお願いします。買ったまま畳んで保管していたため畳みシワが少しついております。他のものと一緒にBOXなどで上に重ねて収納は、しておりませんので比較的強いシワではないと思います。お写真でご覧下さい。₍₍大まかな平置きの寸法載せて置きます⁾⁾着丈→74(背中の上、首の1番高いところから下まで)身幅→56肩幅→50(肩の縫い合わせの部分から部分まで)定価125,000円

