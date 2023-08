前撮り撮影のみ着用しました。

verawang delanyになります。

目立った汗染み等もなく、チュールの状態もすごくよかったです。

サイズはUS2

ウエスト部分を2センチ詰め、丈カット済。

参考までに着用時身長160cm

5cmヒールを履いています。

9cm履いても引きずれます

付属品は、

⚫︎サコッシュリボン

⚫︎verawang 付属のドレスカバーにお入れしてトリートドレッシングの箱にお入れ致します。

繊細なチュールのドレスですが、

すごく動きやすかったです☆

ロケーション撮影や、2次会、パーティーに

いかがでしょうか♡

シワにならないので海外挙式やリゾートフォトなどの移動にも便利です♡

次の方がセカンドオーナーとなりますので、お安く出品させていただきます。

中古品となりますので、そちらをご理解の上ご購入ください。

使用されるお日にちがお急ぎの方はご相談ください。

ショップにて

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

前撮り撮影のみ着用しました。verawang delanyになります。サステナブルドレス目立った汗染み等もなく、チュールの状態もすごくよかったです。ズレ落ちストッパー付サイズはUS2ウエスト部分を2センチ詰め、丈カット済。参考までに着用時身長160cm5cmヒールを履いています。9cm履いても引きずれます付属品は、⚫︎サコッシュリボン ⚫︎verawang 付属のドレスカバーにお入れしてトリートドレッシングの箱にお入れ致します。繊細なチュールのドレスですが、すごく動きやすかったです☆ロケーション撮影や、2次会、パーティーにいかがでしょうか♡シワにならないので海外挙式やリゾートフォトなどの移動にも便利です♡次の方がセカンドオーナーとなりますので、お安く出品させていただきます。中古品となりますので、そちらをご理解の上ご購入ください。使用されるお日にちがお急ぎの方はご相談ください。ショップにて#ワタナベウエディング #タキシードや、#ブライダルシューズ #ジミーチュウ のパンプス#テーブルナンバー や #ブライダルアクセサリー #ブライダルグッズ も販売中#オスカーデラレンタ#ロングベール #トリートドレッシング#verawang #weddingdress #幸せのバトン #花嫁バトン

