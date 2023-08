希少な国内盤/見本盤になります。

guuruu^^m様専用『screamadelica』+『night on 〜』

ジャケ/概ね良好ですが、帯などにややダメージ見られます。

The Snivelling Shits 7"

盤/概ね良好ですが、A1に写真のような浅い傷見られます。再生には特に問題ないかと思われますが、確認しておりませんのでご了承下さい。

Sylvers 2 US Ghostface Killah Madlib



OASIS Familiar to Millions

HEAVEN ON EARTH

貴重 Judy Collins 直筆サイン Blue Note

元ゴーゴーズのベリンダ・カーライルが87年に発表した2ndアルバム。全米シングル・チャート1位を獲得した「ヘヴン・イズ・ア・プレイス・オン・アース」ほか、快活で健康的な歌声が楽しめる楽曲が満載だ。

C.C.R/MORE CREEDENCE GOLD レコード



【国内初回盤LPレコード】ローリング・ストーンズ/ビッグ・ヒッツ

レア

The Complete Works of THE BEATLES未使用品多数!

貴重

