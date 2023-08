WhiteMountaineering M-65

ホワイトマウンテニアリング

表記サイズ: 0 (XS)

色 ブラック

WhiteMountaineering のパッチワークジャケット サイズ0(XS)です。

M-65に似たデザインですがフードはありません。

基本的に色はブラックで生地の素材違いでパッチワークになっています。

生地素材の内容については写真のタグをご確認ください。

使用感はあまりないと思います。

前面はダブルジッパー開閉とスナップボタン

前面にフラップポケット4つ。

前面左右のジッパー部分はポケットになっています。

実寸サイズ

肩幅:約47cm

身幅:約53cm (両袖の付け根下(脇の下)を直線で計測 )

着丈:約65cm (背面襟下から後身頃の裾までを計測 )

袖丈:約49cm (肩先の袖の付け根から袖口端までを計測 )

お手持ちの洋服と比較してご検討ください。

*素人計測のため多少の誤差はご了承下さい。

使用感はあまりありませんが、あくまでも中古品です。

状態については気づいた限り記載したつもりですが、気がつかなかった汚れ、キズなどあるかもしれません。

完璧な状態をご希望される方はご購入をお控えください。

写真に写っているものがすべてです。

ハンガーは付属しません。

領収書は発行しません。

送料はこちらで負担いたします。

即購入OKです。

専用にはいたしません。

上記の注意点につき、ご了解いただいた上で、

ご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ホワイトマウンテニアリング 商品の状態 やや傷や汚れあり

