paradise nyc / All jugs go to paradise tee

あいみょんが「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020 “BEST FEMALE ARTIST” 」の表彰の舞台で着用衣装の同型同色です。

●素材/コットン100%

●カラー/ブラック

●サイズ/ L

肩幅:約50cm

身幅:約55cm

着丈:約72cm

袖丈:約17cm

MADE IN USA

●タグ、パッケージ無しですが、ほとんど着用感の無い極めてレアなコレクターアイテムです。

Paradis3 is founded by Supreme's skater Sean Pablo. You could find him on the Supreme's Video, Cherry when he was only 16 years old.

Pablo is one of the leading ams of Fucking Awesome. With his fashion sense, Paradis3 keeps growing and many collaborations are starting as well.

※上記理由から着古したUSEDでも入手困難のレア商品です。

※すり替え防止のため、返品はご遠慮させていただきます。

※高額商品です。ご納得いただくまで質問対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

お買い上げの際は必ず確認のコメントくださいませ。

直接購入の場合、キャンセルさせていただくことございます。

非喫煙者で、ペットも飼っておりません。

暗所で大切に保管しております。

時間帯によりますが、ご購入後の即日発送も可能です。

ご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。

#あいみょん

#paradisenyc

#AIM

#天然パアマ

#speceshower

#musicawards2020

#bestfemaleartist

#あいみょん着用

#あいみょんパーカー

#あいみょんスウェット

#あいみょんTシャツ

#あいみょんグッズ

paradise nyc / All jugs go to paradise teeあいみょんが「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020 “BEST FEMALE ARTIST” 」の表彰の舞台で着用衣装の同型同色です。●素材/コットン100% ●カラー/ブラック●サイズ/ L 肩幅:約50cm 身幅:約55cm 着丈:約72cm 袖丈:約17cm MADE IN USA●タグ、パッケージ無しですが、ほとんど着用感の無い極めてレアなコレクターアイテムです。Paradis3 is founded by Supreme's skater Sean Pablo. You could find him on the Supreme's Video, Cherry when he was only 16 years old. Pablo is one of the leading ams of Fucking Awesome. With his fashion sense, Paradis3 keeps growing and many collaborations are starting as well.※上記理由から着古したUSEDでも入手困難のレア商品です。※すり替え防止のため、返品はご遠慮させていただきます。※高額商品です。ご納得いただくまで質問対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。お買い上げの際は必ず確認のコメントくださいませ。直接購入の場合、キャンセルさせていただくことございます。非喫煙者で、ペットも飼っておりません。暗所で大切に保管しております。時間帯によりますが、ご購入後の即日発送も可能です。ご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。#あいみょん#paradisenyc#AIM#天然パアマ#speceshower#musicawards2020#bestfemaleartist #あいみょん着用#あいみょんパーカー#あいみょんスウェット#あいみょんTシャツ#あいみょんグッズ

