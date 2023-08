超格安価格 【最初期型】カシオ　トロン　CASIOTRON S15 クロノグラフ【電灯可】 腕時計(デジタル)

お値下げしました。

25000→21000→20000→18000

古いデジタルウォッチが増えすぎた為断捨離します。(セイコーの最初期型デジタルウォッチやシチズンやカシオの激レアなデジアナも所有しておりますので、「こんなの無いか?」などと言ってくれればお譲りすることも可能です。どれもメルカリに一本も出てないレベルの希少時計です。)

カシオトロン S15です。

裏蓋の電池蓋を見ていただいたら分かる通り、復刻ではなく、半世紀以上前の当時もの、しかもボタンの数と形状でわかると思いますが最初期型です。広告曰く、世界初のコンピューターウォッチです。

型番TRN〇〇とは希少性が桁違いです。

1974年発売されたカシオトロンですが、電気が付く個体は中々珍しいのではないでしょうか?

私も以前入手した個体が豆電球不良で残念な思いをしたことがあります。

性能として、当時は秒表示をすることが技術的にできなかった為、液晶上部が1/6分割で点滅して10秒単位でのみ分かります。(時代を感じます。)近未来感がとてもかっこいいです。

右上でライト点滅。

さらにこの個体はs12〜14?番台と異なり、カシオが熱望した【ストップウォッチ機能】が付いております。

右下のスタート、長押しリセットです。

ネットにも操作方法の資料は残っておりませんし、カシオ修理センターに問い合わせても資料がありませんので、お忘れなく。私も入手時にストップウォッチ機能の操作がわからず苦労しました。

時刻修正の方法のみネット上に資料がございます。

※ストップウォッチ機能のついてる初期型はかなりレアです。

Gショックやチープカシオと異なりかなりの金属の塊感があり、機械式にはない魔性の魅力があり、所有欲を満たしてくれる一本です。

カシオトロン

CASIOTRON

Gショック

Gshock

casio

G-shock

チープカシオ

F91

ジーショック

デジタルウォッチ

ヴィンテージ

アンティーク

上記がお好きな方如何でしょうか?

※アンティーク品の為、目に見えない傷や角度などにより小傷などある場合がございます。全てを了承の上ご購入ください。

※トラブル防止の為、プロフィール欄をご確認の上ご購入ください。

