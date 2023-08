ボレスワヴィエツ ポーリッシュポタリー VENA社 ポーランド食器 ボウル皿 限定1枚 新品正規品

〇サイズ〇

・直径 16cm

・高さ 7.7cm

電子レンジ:OK

食器洗い機: OK

オーブン OK

他の商品をご覧になりたい方は↓こちらのハッシュタグをクリックしてください↓

#Sakura♬

ボレスワヴィエツの器づくりは全工程がひとつひとつ職人さんの高い技術によって手作りされた、世界にたった1つのハンドメイド食器です♪

器の底には『HAND MADE IN POLAND』と記されています♪

特徴的なスタンプの絵柄、筆を用いた素晴らしいデザインの食器は、食卓をより一層華やかに豊かにしてくれます♪

豊富な形と個性がにじむ多彩な絵柄、そして何百とおりのデコレーションの幅広さが魅力的です♪

〇多種多彩の釉薬で塗布された陶器は一つ一つ職人さん達の手により芸術性の高い装飾をほどこされています。

〇それぞれの陶器は800度前後で素焼きされ、絵付け後、釉薬にくぐらせてから1200~1300度で焼き上げられます。有害な物質は一切使われていない、電子レンジ、オーブン、食洗機にも対応している丈夫で扱いやすい食器です。

〇EU指令に基づいた食品用安全基準(1935/2004)を満たしています。

〇日本への輸入に際しては厚生労働省の管理する食品衛生法の検査が義務付けられていますので、二重に安全性が確認されています。食器内側の絵柄の有無に関係なく、安心して使えます。

#ボレスワヴィエツ #ポーランド食器 #ポーリッシュポタリー

#食器 #お茶碗 #マグカップ #グラタン皿 #大皿 #中皿 #湯呑み #取り皿 #スープ皿 #カレー皿 #インテリア #ポーランド #polishpottery #マヌファクトラ #コーヒーカップ #カップソーサー #ティーカップ #カップ #パスタ皿

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ボレスワヴィエツ ポーリッシュポタリー VENA社 ポーランド食器 ボウル皿 限定1枚 新品正規品〇サイズ〇・直径 16cm・高さ 7.7cm電子レンジ:OK食器洗い機: OKオーブン OK他の商品をご覧になりたい方は↓こちらのハッシュタグをクリックしてください↓#Sakura♬ボレスワヴィエツの器づくりは全工程がひとつひとつ職人さんの高い技術によって手作りされた、世界にたった1つのハンドメイド食器です♪器の底には『HAND MADE IN POLAND』と記されています♪特徴的なスタンプの絵柄、筆を用いた素晴らしいデザインの食器は、食卓をより一層華やかに豊かにしてくれます♪豊富な形と個性がにじむ多彩な絵柄、そして何百とおりのデコレーションの幅広さが魅力的です♪〇多種多彩の釉薬で塗布された陶器は一つ一つ職人さん達の手により芸術性の高い装飾をほどこされています。〇それぞれの陶器は800度前後で素焼きされ、絵付け後、釉薬にくぐらせてから1200~1300度で焼き上げられます。有害な物質は一切使われていない、電子レンジ、オーブン、食洗機にも対応している丈夫で扱いやすい食器です。〇EU指令に基づいた食品用安全基準(1935/2004)を満たしています。〇日本への輸入に際しては厚生労働省の管理する食品衛生法の検査が義務付けられていますので、二重に安全性が確認されています。食器内側の絵柄の有無に関係なく、安心して使えます。#ボレスワヴィエツ #ポーランド食器 #ポーリッシュポタリー#食器 #お茶碗 #マグカップ #グラタン皿 #大皿 #中皿 #湯呑み #取り皿 #スープ皿 #カレー皿 #インテリア #ポーランド #polishpottery #マヌファクトラ #コーヒーカップ #カップソーサー #ティーカップ #カップ #パスタ皿

ヴィンテージ ムラノ VeArt デカンタ デキャンタ ヴェネチアンガラスイリーコレクション Nam June Paik美術漆器 汁椀 吸物椀 網目蒔絵 網文 未使用590-1/館林源右衛門/長方皿/角皿/紋皿/5客/箱なしロイヤルアルバート Lady Carlyle カップ&ソーサー増田光 器 クマバカラ アルクール アダム ワイングラス 1脚有田焼の茶碗カップセットロイヤルコペンハーゲン シグネチャー 小物入れ スクエア ボックス