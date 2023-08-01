専門店では メンズ USA古着 リーバイス501 16本まとめ売り 505 501xx デニム/ジーンズ

アメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。

アンチビクスクDickiesぱんつ

メンズのリーバイスジーンズ

sugarcane シュガーケーン 41947 ジーンズ １９４７年 32

定番人気で売れ残る事のない501 501xx 505のセットです。

プラティナム フブ Platinum Fubu ワイド 刺繍ロゴ デニム 38

90年代、USA製 カナダ製も入ります。

90s00sY2K PHATFARMファットファームバギーデニムパンツ古着w42

検品済みA品

⭐︎80's リーバイス501 オリジナル赤耳 ビンテージ W35 L34 ⭐︎



90s〜 PEPE JEANS デニムパンツ ワイド

サイズW30×1 W32×5 W33×1 W34×3

BALMAIN バルマン ブラックデニム バイカーデニム スリム 30

W36×6

【未使用】kudos 20SS ONE LONG DENIM TROUSERS



ロビンズジーン 29インチ デニム ヴィンテージ加工 Gパン DENIM

501 →10本 (90's USA×3)

SUGAR CANE 501XX レプリカジーンズ

501xx →1本 (90's USA)

リーバイス 未使用 W38 ブーツカット ビンテージ ジーンズ フレア デッド

505 → 5本 (00's カナダ×1)

新品 j.w.anderson ジェイダブリューアンダーソン デニム 48



Y-3 超希少♬ 世界限定3本 友禅 有刺鉄線 ジーンズ スポテッドホース

検品済みですが古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。

HELMUT LANG ヘルムートラング 本人期 ペンキデニム ブラック

卸売 業販向け 仕入れや転売などにご活用下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。メンズのリーバイスジーンズ定番人気で売れ残る事のない501 501xx 505のセットです。90年代、USA製 カナダ製も入ります。検品済みA品サイズW30×1 W32×5 W33×1 W34×3W36×6501 →10本 (90's USA×3)501xx →1本 (90's USA)505 → 5本 (00's カナダ×1)検品済みですが古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。卸売 業販向け 仕入れや転売などにご活用下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LEVI'S 501 デニムパンツ ジーンズ ライトブルー/U142polar skate co. Bigboy極太90s厚手 COOGI 豪華刺繍バギーハーフデニム B系HIPHOP RAP36×30 Levi’s 550 米国製 ホワイトデニムパンツ リーバイス 白メンズDOLCE&GABBANAダメージジーンズ