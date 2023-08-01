専門店では メンズ USA古着 リーバイス501 16本まとめ売り 505 501xx デニム/ジーンズ

アメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。
アンチビクスクDickiesぱんつ
メンズのリーバイスジーンズ
sugarcane シュガーケーン 41947 ジーンズ １９４７年 32
定番人気で売れ残る事のない501 501xx 505のセットです。
プラティナム フブ Platinum Fubu ワイド 刺繍ロゴ デニム 38
90年代、USA製 カナダ製も入ります。
90s00sY2K PHATFARMファットファームバギーデニムパンツ古着w42
検品済みA品
⭐︎80's リーバイス501 オリジナル赤耳 ビンテージ W35 L34 ⭐︎
90s〜 PEPE JEANS デニムパンツ ワイド
サイズW30×1 W32×5 W33×1 W34×3
BALMAIN バルマン ブラックデニム バイカーデニム スリム 30
W36×6
【未使用】kudos 20SS ONE LONG DENIM TROUSERS
ロビンズジーン 29インチ デニム ヴィンテージ加工 Gパン DENIM
501 →10本 (90's USA×3)
SUGAR CANE 501XX レプリカジーンズ
501xx →1本 (90's USA)
リーバイス 未使用 W38 ブーツカット ビンテージ ジーンズ フレア デッド
505 → 5本 (00's カナダ×1)
新品 j.w.anderson ジェイダブリューアンダーソン デニム 48
Y-3 超希少♬ 世界限定3本 友禅 有刺鉄線 ジーンズ スポテッドホース
検品済みですが古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。
HELMUT LANG ヘルムートラング 本人期 ペンキデニム ブラック
卸売 業販向け 仕入れや転売などにご活用下さい。
LEVI'S 501 デニムパンツ ジーンズ ライトブルー/U142
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
polar skate co. Bigboy
極太90s厚手 COOGI 豪華刺繍バギーハーフデニム B系HIPHOP RAP
36×30 Levi’s 550 米国製 ホワイトデニムパンツ リーバイス 白
メンズDOLCE&GABBANAダメージジーンズ
アメリカ古着のベールをカテゴリごとに仕分けた物です。メンズのリーバイスジーンズ定番人気で売れ残る事のない501 501xx 505のセットです。90年代、USA製 カナダ製も入ります。検品済みA品サイズW30×1 W32×5 W33×1 W34×3W36×6501 →10本 (90's USA×3)501xx →1本 (90's USA)505 → 5本 (00's カナダ×1)検品済みですが古着のため着用に支障のない使用感 軽い汚れやダメージはご了承頂ける方のみ購入お願いします。卸売 業販向け 仕入れや転売などにご活用下さい。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし