即購入可能

新品 バーバリー折りたたみ 雨傘

お値下げ不可

【複数購入時のみお値下げ】いたします

#ルゥ傘

#ルゥラルフ

新品

POLO RALPH LAUREN

ポロ ラルフローレン

晴雨兼用傘

( 雨傘 日傘 パラソル )

エンブフリル パラソル

オフホワイト系

(うすくグレーがかっているお色味)

スカラップレース

はしごレース

全長 約68.5cm

定価 16500円

遮熱効果+遮光 生地使用パラソル

遮光率 99%以上

UV遮蔽率 99%以上

✴︎紙タグは一部のみ付いています

ムーンバットの正規ライセンス品

デパート取扱商品

⚠️注意事項⚠️

コメントされた場合はこちらからの返信に必ずお返事をお願いします

(コメントは数時間で削除させて頂いています)

商品についてわかりやすく記載しているつもりですが、もしご不明な点がございましたら購入前にコメントをお願いします

個人のフリマ出品です

新品商品、USED品に関わらず、『店頭展示品』・『家庭保管』・『素人検品』になりますので、お店で購入されるような完璧な商品をお求めの方のご購入はお控えください

✴︎他の出品者様へのお願い

こちらの商品説明の一部盗用(コピペ使用)はおやめください( ; ; )

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

即購入可能お値下げ不可【複数購入時のみお値下げ】いたします#ルゥ傘#ルゥラルフ新品POLO RALPH LAURENポロ ラルフローレン晴雨兼用傘( 雨傘 日傘 パラソル )エンブフリル パラソルオフホワイト系(うすくグレーがかっているお色味)スカラップレースはしごレース全長 約68.5cm定価 16500円遮熱効果+遮光 生地使用パラソル遮光率 99%以上UV遮蔽率 99%以上✴︎紙タグは一部のみ付いていますムーンバットの正規ライセンス品デパート取扱商品⚠️注意事項⚠️コメントされた場合はこちらからの返信に必ずお返事をお願いします(コメントは数時間で削除させて頂いています)商品についてわかりやすく記載しているつもりですが、もしご不明な点がございましたら購入前にコメントをお願いします個人のフリマ出品です新品商品、USED品に関わらず、『店頭展示品』・『家庭保管』・『素人検品』になりますので、お店で購入されるような完璧な商品をお求めの方のご購入はお控えください✴︎他の出品者様へのお願いこちらの商品説明の一部盗用(コピペ使用)はおやめください( ; ; )

