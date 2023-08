サバイバルVol.1(SURVIVAL Vol.1)日本壊滅

さいとう・たかを/著

リイド社(SPコミックス/SP WIDE Pocket)

2006年刊行(第5刷)

定価:500円(税込)

B6判/397ページ

◎2006年に刊行されたコンビニコミックです。

廉価版コミックのアンコール発売ということで、

今となっては貴重な一品かと思います。

●状態:古いコミックなので経年劣化があります。

表紙や裏表紙に若干のスレ、

裁断面にヤケがありますが、

中身の状態は普通かと思います。

●ヤケ:裁断面にヤケあり

●ヨレ:なし

●スレ:表紙や裏表紙に若干のスレあり

●折り目:なし

●折れ:なし

●破れ:なし

●書き込み:なし

【注意事項】

中古品ということをご理解の上ご検討ください。

素人保管の中古本ということを承知の上で

ご購入をお願いします。

※表紙や裏表紙に若干のスレあります(写真参照)

※裁断面にヤケがあります(写真参照)

※裁断面などにヤケなどの経年劣化がありますが、

ページ内はキレイな状態なので、

通読には問題ないかと思います。

※自宅にて素人の長期保管のため、

神経質な方はご遠慮ください。

#漫画

#マンガ

#廉価版マンガコミック

#廉価版コミック

#コンビニコミック

#サバイバル

#サバイバルVol1

#サバイバル・日本壊滅

#SURVIVAL

#SURVIVAL・Vol1

#さいとう・たかを

#リイド社

#SPコミックス

#SP・WIDE・Pocket

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

