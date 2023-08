使用回数1回(約30min程度)の美品になります。

写真の内容が全てになります。

特長

H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。

ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。

表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は

バックアップモード(20Lm)に移行します。

ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ

ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。

本製品対応充電池(型番):502310

付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)

本体質量(g) 約380(電池含)

保護等級 IP67

使用電池 専用充電池(Li-ion)

充電時間(時間) 約5.5

電源タイプ 充電式

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部)

#レッドレンザー

【極美品】レッドレンザー ヘッドライト H15R CORE 502123

#LEDLENRER

#アウトドア

#H15R

#ヘッドライト

商品の情報 ブランド レッドレンザー 商品の状態 未使用に近い

