【返品交換不可】 ミュゼ musee エピフォトスキンケア 家庭用光美容機器 脱毛 ハイグレード 美容機器

使わないので出品します。

タイプ···光美容器

重量···~500g未満

◎スキンケアプロローション付き

定価143,000円【新品未使用】

以下概要

2022年11月に発売したばかりのハイパワータイプ家庭用光美容機器。

ご自宅でも手軽にサロン品質のムダ毛ケアや美肌ケアを叶えるために開発された、ミュゼオリジナルの家庭用光美容器

「S.S.C. EPI PHOTO SKIN CARE PRO(エスエスシーエピフォトスキンケアプロ)」※累計販売数30万台(※1)を超える人気商品。

さらにパワーアップした「エピフォトスキンケア ハイグレード」のハイスペックタイプ。

タイプ…光美容器

部位…全身

電源方式…充電式

防水…防水機能なし

■商品概要

商品名:エピフォトスキンケア ハイグレード

付属品:Face用アタッチメント、Photo S用アタッチメント、専用ゴーグル、電源アダプター、電源コード

【2種類のケアモード搭載】

◆ムダ毛ケアモード

・従来品と比べて約1.5倍のハイパワーでムダ毛にアプローチ

・照射回数はたっぷり50万発!シェアしてもたっぷり使用できる

・5段階のレベル設定が可能で、肌状態に合わせたケアができる

・冷却機能付きで痛みの少ないムダ毛ケアが可能

・背中にも当てやすいようL字型を採用

◆美肌ケアモード

・自宅で気軽にサロン品質の美肌ケアができる

・定期的なケアで簡単にうるツヤ肌を目指せる

対応可能

コメントください。

商品の情報 ブランド ミュゼ 商品の状態 新品、未使用

