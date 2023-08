春夏新作 【新品　未開封品】浪漫堂 マンモスマン フィギュア コミック/アニメ

浪漫堂 マンモスマン フィギュア

未開封ですが、ブリスターにキズ、汚れなどがあります。

20年以上前に購入して開封せずブリスターの上からビニールで梱包されております。

一部ネームシールが少しめくれてます。

暗所にて保管していたのでブリスターはあまり変色してません。

中身の本体には傷や汚れはないように思いますが、多少のほこりやチリなどはご容赦ください。

完璧を求める方、細かいことが気になる方はご遠慮ください。

キン肉マン

アニメ

CCP

フィギュア

レトロ

人気タイトル...キン肉マン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

