sartitude napoliのジャケットを出品します。

新品未使用 De Petrillo フランネル スーツキャメル/ブラウン 48



RAINMAKER

サイズ:48

スーツ メンズ

カラー:赤茶系グレンプレイド

agnes b. フランス製 セットアップ スーツ ブラック てろてろ素材

状態:未使用

✨美品✨バーバリーブラックレーベルウールスーパー110裏地赤玉虫ストライプ柄

参考売価:110,000円程度

【極美品】HIGH STREETスーツセットアップ シングル2ボタン リネン麻混

素材:リネン72%・コットン28%

Belvest Jacket in the box suit 44 新品



クリーニング済み クリーニングディオール スーツ グレー 美品

ナポリの老舗テーラー、sartitude napoliのジャケットです。

eleventy ストライプセットアップ



新品未使用エディフィストEDIFICE ブラックスーツ

その名の通り、ナポリ仕立ての軽い仕様が特徴的で、袖入れした瞬間に違いを感じて頂けるディテールです。

ピンバッチなし タリアトーレ イジーセットアップ ブラック サイズ46



【最終価格】Randomevent コーデュロイセットアップ

コットンとリネンのニ混素材で織り出された上品な生地に、やや赤みのあるブラウンとネイビーのグレンプレイドがマッチしており、大ぶりなピークドラペルを採用する等、如何にもイタリアンクラシコらしいギミックの詰まった一着です。

【Loose】ドレープラスター セットアップ ジャケット スラックス



ラブレス 3ピース メンズ スーツ セットアップ【状態考慮】

トラウザーズやホワイトパンツに合わせて、オフィスカジュアルにしても良いですし、ニットやデニムと合わせてホリデースタイルしても良さそうです。

MIKAGE SHIN 22AW marble set up



ブルックスブラザーズ タキシード L相当 ブラック フォーマル パーティー

リネン特有の爽快感のある生地で、これからの季節に活用してくれると思います。

メゾンミハラヤスヒロ ミハラヤスヒロ 18AWセットアップ



ポールスミス スーツ ストライプ スリーピース

当方178cm66㎏でちょうど良い着用感です。

ヒラパパ様専用【試着のみ】GABO スーツ 46



ユニバーサルランゲージ ストライプ スーツ セットアップ 【F】裏地付き ウール

安価で出品しますので、ぜひこの機会にご検討ください。

Johnbull ジョンブル グレー×レオパード スーツ セットアップ



天草赤鬼様 パジチョゴリ 高級化繊3点セット 韓国

【サイズ詳細】

A.A.R yohji yamamoto vintage set up

肩幅43、身幅51、着丈72、袖丈62(本切羽)

【Belvest】スーツセットアップ ストライプ イタリア製

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください

RAKINES セットアップ



✨極美品✨ティノラス 3ピースセットアップ マオカラースーツ 菅田将暉 90‘s

【注意事項】

905美品 ポールスミス スーツセット ベロア 黒 M相当

先日写真のイメージ違いのご指摘を購入者様から頂きました。

TOWNCRAFT タウンクラフト パジャマ セットアップ 60s 70s 花柄

撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。

【セットアップスーツ】メンズ NICOLA PELINI ヴィンテージ



【ゆ様専用】LARDINI 46 ラルディーニ パッカブルスーツ

【下記のブランドを好きな方に】

hollington(ホリントン) サボアジャケット リネンスーツ Lサイズ

#ラルディーニ

希少 90s 00s adidas アディダス トラック セットアップ 古着

#タリアトーレ

MA-JI セットアップ ウォッシャブルスーツ

#LBM1911

KANSAI YAMAMOTO カンサイヤマモト セットアップスーツ 古着

#チルコロ

vintage double setup セットアップ ジャケット 古着

#デペトリロ

【希少】ポールスミス ユニオンジャック セットアップ ロロピアーナ 黒 L

#フィナモレ

ラッドミュージシャン セットアップ スーツ lad musician

#ジャンネット

⭐︎KJさん専用

#バルバ

ウインドランナー テック シェルパ フーディ &ジョーダンFLC PANT

#ゴールデングース

ennoy TEP HOODIE TEP PANTS L セットアップ 黒

#フィリップモデル

nonnative dweller 3b jacket easy pants

#オールデン

renoma レノマ スーツ セットアップ

#クロケットアンドジョーンズ

weirdo ウィアード ジャケット ハーフパンツ セットアップ サイズ違い

#パラブーツ

オーガスタ セットアップスーツ ロイヤルブルー ゆったりLサイズ シルク混

#PT01

未使用 アンフィニッシュ CARUSO aida スーツ 50 木製ハンガー付

#INCOTEX

LUBIAM ルビアム スーツ 48

#GTA

リルーム コーデュロイセットアップ

#シビリア

ナノユニバース クアトロノーベ ウォッシャブルセットアップ



未使用✨エルメネジルドゼニア DUFAY スーツ セットアップ チャコール

他サイトでも販売しておりますので、売り切れてしまう場合があります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルディーニ 商品の状態 新品、未使用

sartitude napoliのジャケットを出品します。サイズ:48カラー:赤茶系グレンプレイド状態:未使用参考売価:110,000円程度素材:リネン72%・コットン28%ナポリの老舗テーラー、sartitude napoliのジャケットです。その名の通り、ナポリ仕立ての軽い仕様が特徴的で、袖入れした瞬間に違いを感じて頂けるディテールです。コットンとリネンのニ混素材で織り出された上品な生地に、やや赤みのあるブラウンとネイビーのグレンプレイドがマッチしており、大ぶりなピークドラペルを採用する等、如何にもイタリアンクラシコらしいギミックの詰まった一着です。トラウザーズやホワイトパンツに合わせて、オフィスカジュアルにしても良いですし、ニットやデニムと合わせてホリデースタイルしても良さそうです。リネン特有の爽快感のある生地で、これからの季節に活用してくれると思います。当方178cm66㎏でちょうど良い着用感です。安価で出品しますので、ぜひこの機会にご検討ください。【サイズ詳細】肩幅43、身幅51、着丈72、袖丈62(本切羽)※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください【注意事項】先日写真のイメージ違いのご指摘を購入者様から頂きました。撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。【下記のブランドを好きな方に】#ラルディーニ#タリアトーレ#LBM1911#チルコロ#デペトリロ#フィナモレ#ジャンネット#バルバ#ゴールデングース#フィリップモデル#オールデン#クロケットアンドジョーンズ#パラブーツ#PT01#INCOTEX#GTA#シビリア他サイトでも販売しておりますので、売り切れてしまう場合があります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルディーニ 商品の状態 新品、未使用

カルバンクライン✨レディースパンツスーツ セットアップ サイズは(Mサイズ)新品未使用正規品タグ付きノースフェイスフルジップパーカーFear of god 7th collection crepe shirt新品 ブラックレーベル ジャケット・トラウザーズ・専用バッグ3点セット麻布テーラー オーダータキシード セットMARC JACOBS マークジェイコブス 48メンズタキシード(チェック柄)スーツ売り切り‼️DIESEL BLACK GOLD スーツルカグラシア スーツ サイズ46 ナポリY6 メンズフォーマルパーティースーツ CABALANE 新品 ビジネス