エヴァムエヴァのブラウスとなります。

一度しか着ていないので、

特に目立った汚れやシミ、ダメージなどなく、

全体的に綺麗な状態かと思います。

evam eva(エヴァムエヴァ)コンセプト

老舗ニット会社から生まれ、

ものづくりで大切なのは、

見て心地よく触れて気持ちいいこと。

そんなシンプルなこだわりから生まれるニットは、着心地の良さの虜になってしまうほどです。

使用する素材はそのほとんど天然素材。

日々の暮らしを心地よく過ごせるよう無理なく、

自然体でいられるニットを生み出しています。

時代や流行が変わっても、暮らしに息づき、着る人にさりげなく寄り添い、長く愛着をもって共に月日を重ねていけるニットです。

素材は麻100%で、

着丈 前身頃58.5センチ、後身頃59.5センチ

身幅 54センチ

サイズ表記はありませんが、

大体Mサイズ位かと思います。

色はベージュで、写真6枚目に近いです。

作家さんのとても素敵なバルーン袖リネンプルオーバー♩

他に袖丈が七部のプルオーバーを出品しています。

また、45R、ポールスミス、トゥモローランド

などのレディース 服や化粧品、ピアス、

ノベルティー、プラダ エルメス ディオールなどの

ブランドアイテム、その他キッズアイテムを

多数出品中です。

気になる方はぜひのぞいて見て下さいね。

お気軽にお問い合わせ下さい。

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···麻

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヴァムエヴァ 商品の状態 未使用に近い

