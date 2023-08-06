【返品送料無料】 LaVie NEC Note PC-NS700FAR Standard ノートPC

NEC LaVie Note Standard PC-NS700FAR

MacbookAir M1 2020年購入 8G



超美品ASUS M533IA 1TB 16GB AMD Ryzen7 4700U

長く愛用していましたがあまり使わなくなったので出品します

初心者歓迎✨艶めくゴールド✨すぐ使えるノートパソコン☆大容量☆在宅ワークにも♪

目立った傷はあまりありませんが気になる方はご遠慮ください

【美品】Apple MacBook Air 13 Windows Office付



Panasonic Let's note CF-SV7 i5 16GB

初期化した状態でお送り致します

MSI ノートPC11世代corei5 DDR4 16GB



Surface Pro ５ Model1796 ジャンク

ご希望であれば

【ジャンク】DELL Vostro 15 3510 Core i5 1135G7

付属のマウス 電源コードも

Panasonic CF-NX2 メモリ8G 新品SSD120G！

お付け致します。

Gateway NE572-F58F Windows11



13508 現状 Macbook Pro 16 2019 Model A2141

BDXL対応有

Lenovo ThinkPad X1 nano LTE 非粘着MOFTスタンド

BLUETOOTH有

ゲーミングノートHP OMEN15-ax207TX GTX1050 1Tb

CD/DVDドライブ: 内蔵タイプ

サイトウ 様専用 DELL Latitude 3580

CPUコア数: 2

【Lenovo】ThinkPad E15 Gen3

CPUナンバー(新): I7−7500U

超軽量14型ビジネスノート Asus ExpertBook B9

CPUメーカー: INTEL

【30日保障有り+整備品】 富士通 FUJITSU LX-6000 ワープロ

HDMI端子有無: HDMI有

dynabook R73/M Win10 第7世代 SSD256 美品！

OS VERSION_PC: WIN10 HOME

jjj様専用

TRUE RESOLUTION: FULL HD

レア❤️BluRayドライブ付 初期設定済 VAIO 中古パソコン ノートカメラ付

WIMAX: NO

【新品未使用品】Lenovo IdeaPad 1 11ADA05 ノートパソコン

color: RED

MacBook Air M1 256G 8Gクラムシェルスタンド&ハブ

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

MacBook Pro 15-inch Mid 2012

グラフィックチップブランド: Intel

【最終値引】MacBook Pro 16インチ

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 620

MacBook Air 2017モデル

ストレージ種類: HDD

Dell XPS 13 9305

チップセットブランド: INTEL

ゲーミングノートパソコン

チップセット種類: CPUに内蔵

mouse ノートPC MPro-NB510H Core i5 15.6型

ハイパースレッティング対応有

Hp ProBook 450 G5 i5 8GB 256GB SSD 第7世代

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

早い者勝ち✨高コスパ✨富士通ノートパソコン♪新品SSD&大容量メモリ12GB

パソコン・タイプ(新): スタンダードノート

MacBook Pro 13インチ M1チップ搭載 2020年モデル

ビジネス統合ソフト: Home & Bu Premium

HP Spectre x360 core i7 1065G7 WWANモデル

プロセッサタイプ4: CORE i7

NEC LaVie Note Standard PC-NS700FAR

マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RW

MacBook air a2337 シルバー ジャンク品

モニタワイドタイプ: ワイド

MacBook Air13.3インチスペースグレー

搭載ウィルス対策ソフトメーカー: マカフィー

Mac book air 2020

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

★美品★ 富士通 ノートパソコン core i7 第6世代 SSD使用時間短い

解像度種類(新): 1920X1080

ThinkPad L570 Core i3 7th gen 8GB/1TB



SONY/Windows11搭載/Core-i5/新品SSD256G/ブルーレイ

#日本電気

LIFEBOOK A746/N メモリ16GB Microsoftoffice

#NEC

Core i5ノートパソコンすぐ使える初期設定済みWindows11カメラPC



Surface Pro 第5世代

カラー···レッド

Apple MacBook Pro 2017 i5 16GB SSD512GB

CPU種類···Corei7

MacBook Air 11 Mid2013・オフィス2019・W11デュアル②

OS···Windows10

【高性能】Vaioオレンジ☘core i7☘新品SSD512GB☘初心者OK☘

SSD容量···512～999GB

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

NEC LaVie Note Standard PC-NS700FAR長く愛用していましたがあまり使わなくなったので出品します目立った傷はあまりありませんが気になる方はご遠慮ください初期化した状態でお送り致しますご希望であれば付属のマウス 電源コードもお付け致します。BDXL対応有BLUETOOTH有CD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 2CPUナンバー(新): I7−7500UCPUメーカー: INTELHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WIN10 HOMETRUE RESOLUTION: FULL HDWIMAX: NOcolor: REDグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: HD GRAPH. 620ストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: CPUに内蔵ハイパースレッティング対応有パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): スタンダードノートビジネス統合ソフト: Home & Bu Premiumプロセッサタイプ4: CORE i7マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド搭載ウィルス対策ソフトメーカー: マカフィー無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度種類(新): 1920X1080#日本電気#NECカラー···レッドCPU種類···Corei7OS···Windows10SSD容量···512～999GB

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

富士通 ノートパソコン LIFEBOOK AH77/R/中古特価良品Dynabook AZ35◆i5-8250U/SSD 256G/8G/DVDRWMacBook Pro Intel i5＆Windows 11☆marin☆さま 専用ですMacBook Pro 15インチ Mid2012 液晶なし 8GB