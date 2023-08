ホンマ ビジール535 アイアンセット

ホンマ ビジール535 アイアンセット6I〜10I 5本セットシャフト:純正カーボンVIZARD for BeZEALフレックス:Rフェース•ソール面・シャフト:通常使用によるキズ•汚れがあります。写真で確認願います。グリップ:エリートに交換してます。まだまだ使えます。2021年4月に中古で購入、2年ほど使いました。アイアン入替のため出品致します。楽に飛ぶやさしいアイアンです。軽いので、力のある女性でも使えると思います。

