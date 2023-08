Ray 2022年8月号 P36 掲載

【王道ヴィンテージなツイードがスタイリングを今年らしく映し出すロングスカート】

color…PINK

size…1

新品タグ付き 14,850円

【Design/Styling】

ヴィンテージムード薫るツイード素材で仕立てた、トレンド感満載のロングスカート。シルエットは敢えてすっきりとシンプルに仕上げ、素材の持ち味を存分に活かしています。フロントには深めのスリットをあしらい、今年らしいヘルシーな肌見せを演出。様々なトップスとバランスが取りやすく、同素材を用いたベスト(SWFB222068)とセットアップでスタイリングするのもおすすめです。

※ウエストはダーツ仕様になります。

【Fabric】

夏でもさらりと着こなせるライトなツイード素材を使用。定番のアイボリー、華やかなピンク、そして上品なネイビーの3色展開です。

柄・デザイン···その他

シルエット···タイト

季節感···春、夏、秋

カラー···ピンク

カラー···ピンク

柄・デザイン···その他

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

