日本最級 【期間限定】Apple Watch SE 第1世代　40mmMKQ03J/A 腕時計(デジタル)

新品未使用品です!

Galaxy Watch5 40mm / パープル 2022年製



あふれる性能を、もれなく手軽に。

いつも大切な人や情報とつながり、アクティブに活躍し、健康と安全を守るためのパワフルな機能。体のあらゆる動きを記録し、お気に入りのワークアウトを測定するための先進的なセンサー。それがApple Watch SEです。たくさんの魅力を、たくさんの腕に届けます。

■究極のフィットネスパートナーを、あなたの腕に

アクティビティリングは、ムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのシンプルな指標で、1日を通して体のあらゆる動きを表示。ワークアウトアプリを使えば、ピラティス、サイクリング、ダンスなど、様々なワークアウトを測定できます。

■水の中でもすいすいと

Apple Watch SEの耐水性能は50メートル

プールに飛び込んでスプリットやセットを測定しましょう。オープンウォータースイミングでは、あなたが泳いだ経路をマップ上に映し出すこともできます。

■ワークアウトで限界の先へ

ランニング、ウォーキング、ヨガ、サイクリング、高強度のインターバルトレーニング、ピラティスなど、たくさんのワークアウトを用意しました。ジムのフィットネス機器が対応していれば、Apple Watch SEとペアリングさせるのも簡単です。これまで以上に多くの運動を楽しみましょう。

■心臓の健康を見守ります

心拍数アプリを使って、いつでも心拍数をチェック。不規則な心拍リズムや、通常よりも高い心拍数と低い心拍数が検知された場合、心臓の健康のための通知を受け取ることもできます

■自分を見つめるマインドフルネス

毎日のストレスを和らげる。今この瞬間に一段と集中する。新しい挑戦に向けて心を整える。マインドフルネスアプリが、あなたの手首の上でお手伝いします。

■いざという時、助けを呼びます

Apple Watch SEは、あなたが転倒したことを検知して、あなたからの反応がない場合は緊急通報サービスに電話をかけます*4。しかも、この転倒検出機能は、ワークアウトアプリを使っている時にも機能するように最適化されました

■昼も夜も、休みません

睡眠アプリは、あなたの睡眠を記録します。iPhoneと連係して、睡眠の目標を達成するために最適なスケジュールや就寝前の習慣を作れるようにサポート。あなたは睡眠の傾向を見て、目標までの進み具合をチェックできます。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

