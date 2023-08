jordan1 retro hi og レイニー

スニーカー型...ハイカット

型番 555088-707

サイズ 29cm

コレクションの整理の為、出品します。

箱等の付属品はないです。

関係者のみが買えるESスタンプがついてます。

ソールの減りはありますが履きシワや型崩れは少ないです。

まだまだ着用可能な状態ですので、よろしかったら是非。

商品の画像と説明をよく読みご検討ください。

相場価格を考え出品してますので、

値下げ交渉は受け付けていません。

キャンセルや到着後のクレームまた返品・返金対応はすり替え防止の為応じることは出来ません。

中古品ですので、ご理解いただける方のみご検討お願いします。

即購入歓迎・早い者がち

非喫煙者

送料無料

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

