品質一番の ずっと真夜中でいいのに。ずとまよ　Tシャツ M サイズ缶バッジキーホルダーセット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

カラー ★ブラック★

サイズ ★Mサイズ★

プレミアム会員限定

完売品のため超希少な商品です。

オフィシャルHP用に、はなぶし氏が描いたイラストを全面にプリントした「HP TOP TEE」。

WHITE / BLACK 別々の色の ZTMY 刺繍が入っています。

着丈:73 身幅:56 肩幅:48 袖丈:22cm

一般的なものより若干大きめです。

★缶バッジ2個

★キーホルダー1個

セットでお付けします。

写真参照ください。

新品 未開封で箱に入れたまま暗所で保管していましたが、神経質な方はご遠慮下さい。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。

★即購入可、早い者勝ち★

入金連絡確認後、迅速に発送いたします。

ノークレーム ノーリターンでお願い致します。

どうぞよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。★ZUTOMAYO MART のOPEN記念Tシャツ★HP TOP TEEカラー ★ブラック★サイズ ★Mサイズ★プレミアム会員限定完売品のため超希少な商品です。オフィシャルHP用に、はなぶし氏が描いたイラストを全面にプリントした「HP TOP TEE」。WHITE / BLACK 別々の色の ZTMY 刺繍が入っています。着丈:73 身幅:56 肩幅:48 袖丈:22cm一般的なものより若干大きめです。★缶バッジ2個★キーホルダー1個セットでお付けします。写真参照ください。新品 未開封で箱に入れたまま暗所で保管していましたが、神経質な方はご遠慮下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。★即購入可、早い者勝ち★入金連絡確認後、迅速に発送いたします。ノークレーム ノーリターンでお願い致します。どうぞよろしくお願いします。

