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超高品質で人気の シマノ　SHIMANO FC-R9100 170mm パーツ

商品の説明

その他···クランク
シマノDURA-ACE R9100 キャリパーブレーキ前後セット
用途・素材···ロードバイク
SRAM X01 RD&シフターセット 11速 スラム

XTR ブレーキローター　160mm
シマノ　SHIMANO
HUG様専用　SSR　ヴェルフェンGT03　18インチPCD114.3 ４本
Dura ace
中古 Rotor 3D24のクランクセット　シマノBB対応品
FC-R9100 170mm
ARCHI アーキ ハンドルバー カラー：マットブラック Z900RS
クランクのみ

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商品の情報

ブランドシマノ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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超高品質で人気の シマノ　SHIMANO FC-R9100 170mm パーツ

38分钟前

超高品質で人気の シマノ　SHIMANO FC-R9100 170mm パーツ

¥35,000 ¥19,950

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シマノ デュラエース FC-R9100 170mm 53-39 | tspea.org

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