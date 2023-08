憧れ 【ATON】 ウールニット(新品未使用) ニット/セーター

【ブランド】 ATON

【アイテム】 ウールニット

※ メルカリオフィシャル資材で梱包発送

【使用】 新品未使用

【色】 グレージュ

【サイズ】 Mサイズ(表記 04)

【組成】 ウール 100

【寸法】

総丈 69

胴幅 59

肩幅 55

袖丈 55

カラー···グレー

袖丈···長袖

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

ネック···Uネック

素材···ウール

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エイトン 商品の状態 新品、未使用

