オーバーシルエットのワンピースは、そのままばさっと着たり、ウエスト共布のリボンでマークしたり、ボトムスのレイヤード合わせで着用したりと2way、3wayの着こなしを楽しめる一着です☺︎

レーヨンリネンの素材なのでサラサラと涼しく、手洗い可能なイージーケアなのも嬉しいポイント♪

★透け防止のインナーキャミソール、共布のベルト付きです。

参考価格:47300円

︎**********************

☆カラー☆

濃い灰色/チャコールグレー

☆サイズ表記☆

4

☆【平置採寸】(㎝)☆

着丈:118

身幅:71

裄丈:55

多少の誤差はご容赦ください。

※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。

☆素材☆

レーヨン54%

リネン46%

襟、袖:合成皮革

☆状態☆

USED

★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^

★ペットや喫煙者はおりません。

★お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

★たたんでビニール袋に入れてのコンパクト梱包の為、折りシワが付くことがございます。ご理解いただきますようお願いいたします。

FRAY I.D セルフォード AMERI アメリ ADORE レオナール herlipto ハーリップトゥ アメリヴィンテージ TRANOI. トラノイ Hyke(ハイク)、iena(イエナ)、curensology(カレンソロジー)、mame(マメ)、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、city(シティ)、clane(クラネ)、perverze(パーバーズ)、maison special(メゾンスペシャル)、todayful(トゥデイフル)、beautiful people、limi feu(リミフゥ)、House of Lotus(ハウスオブロータス)、BEIGE, ベイジ Marni(マルニ)、sacai(サカイ)

などがお好きな方にもオススメです♪

#ちゃいの女子部屋

360

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ベイジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

