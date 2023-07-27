雑誌で紹介された （70cm）木製ターンテーブル_2Z08　主に食卓用　回転テーブル　中華テーブル ダイニングテーブル

ハンドメイドのターンテーブルです。

まあく様 専用 カリモク60 テーブル

・天板直径 ： 約69.7cm

ノーチェ ダイニングテーブル

・回転台直径 ： 約40.4cm

カリモクヴィンテージ 5点セット コロニアル テーブル チェア

・高さ ： 約4.1cm

【オーダーメイド】60✕60 シャビーホワイト

・耐荷重 ： 100kg（回転台）

ローテーブル 無垢 手作り

・天板仕上げ ： 蜜蝋ワックス仕上げ

DOUBLEDAY（ダブルデイ）FRANK ダイニングテーブル 152㎝



天然木ダイニングテーブル

天板と回転台はステンレス製のビスで固定しています。

Sale ヴィンテージ 永野インテリア クラシカルテーブル

無垢材を使用し硬い塗装はしていませんので傷つき易いですが、

フランスアンティーク木製ダイニングテーブル/机/作業台/飾り棚食卓(77-207

触った時の木目の感触、木のぬくもりがたまりません。

モンキーポッド 188 一枚板 両面フラット加工済！ 棚板 カウンター テーブル

蜜蝋ワックスで定期的なメンテナンスをお薦め致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハンドメイドのターンテーブルです。・天板直径 ： 約69.7cm・回転台直径 ： 約40.4cm・高さ ： 約4.1cm・耐荷重 ： 100kg（回転台）・天板仕上げ ： 蜜蝋ワックス仕上げ天板と回転台はステンレス製のビスで固定しています。無垢材を使用し硬い塗装はしていませんので傷つき易いですが、触った時の木目の感触、木のぬくもりがたまりません。蜜蝋ワックスで定期的なメンテナンスをお薦め致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

[ANDROS様専用] Galvanitas TD.4 ダイニングテーブル1点物 飛行石 レジンテーブル 4人掛け ジブリ ラピュタ ラピスラズリセラミック天板ダイニングホワイトテーブルチェア5点セットモビリグランデ ダイニングテーブルセット 5点セット フレンチスタイル 引取限定ダイニングテーブル セット <テーブル135cm、 椅子2台、ベンチ> 傷なし