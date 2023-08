業務用家具メーカー、相合家具のケイクチェア使用頻度の低いユーズド品で大変綺麗な状態のお品になります。

北欧風の有機的なフォルムと包み込まれるような優しい形状が特徴的な人気のケイクシリーズ。一体感が得られる座り心地の良さが魅力のモールドチェアです。

サイズ

W550、D530、H830、SH4500、AH615 mm

参考価格/78540円税込

カラー/グレー系色

受座回転なし

コンディションは脚部に軽い擦り傷がみられる程度で、その他特筆するようなダメージもなく全体的に綺麗で良い状態です。

落ち着きあるカラーでどんなインテリアとも合わせやすく空間をモダンな雰囲気にしてくれるアイテム!

オフィスだけでなくご自宅や店舗など作業スペースにてお役立て下さい。

ユーズド品にご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。

細かな点を気にされる方はお控えください。

※発送は脚と座面を取り外しての梱となりますのでお受取り後は組立て必要となります。

相合家具 Cake ケイクチェア ② sogokagu

※沖縄、離島への発送は行っておりません。対象地域でご購入希望の方はご相談下さい。

キャスターチェア

シンプルモダン

ミッドセンチュリー

イームズ

ネルソン

カフェ

アトリエ

ガレージ

北欧スタイル

デスクチェア

ワークチェア

タスクチェア

椅子

リモートワーク

在宅

グッドデザイン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

