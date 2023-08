ご覧いただきありがとうございます。

鬼滅の刃

PROPLICA「煉獄杏寿郎・折れた日輪刀」

新品 未使用です。

一度だけ開封して中身を確認しました。

外観確認のみだけで、動作確認はしておりませんので、未使用となります。

丁寧に梱包を戻し、保管してました。

写真1〜3が実際の当方が所有してる出品物です。

それ以外はネットに掲載されてる写真です。

写真に写ってる外箱が実際の送付用の段ボール箱ですので、これに直接送り状を貼っての発送となります。

よろしくお願い申し上げます。

-----------------

TVアニメ『鬼滅の刃』より、激闘で折れた煉獄杏寿郎の日輪刀をPROPLICAで再現。 サウンド・BGM数ともに日輪刀シリーズ最大ボリューム。 煉獄だけでなく、猗窩座、煉獄瑠火のセリフなど新規音声を多数収録。

主な商品内容

・本体

・専用台座一式

・PROPLICA 折れた日輪刀(煉獄杏寿郎)解説書

主な商品素材

ABS・ダイキャスト

電池

単4電池×2(別売り)

商品サイズ

全長:約310mm

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

