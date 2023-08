限定価格セール！ ブラックバレット 定価6.8万 コンビ 2 ダウンジャケット ダッフル ダウンジャケット

■ 商品名 BLACKBARRETT by neil barrett コンビ ダッフル ダウンジャケット

●サイズ 2

●定価 ¥68,040-

●カラー ダークネイビー(身頃)×ブラック(シャイニーのアーム)

●商品実寸

■ 着丈 約63cm

■ 袖丈 約61.5cm

■ 肩幅 約45cm

■ 身幅 約51cm(脇下にて計測)

※素人採寸となります。ご了承下さいませ。

BLACKBARRETTのコンビダッフルダウンジャケットです。

ベースデザインはブラックバレット定番のダッフルとなり、それをダウン仕様、切替デザインにしたインパクトのある一着。

表地はウォーム感と質感を追求した極限まで柔らかくしたポリエステルのマット素材に、シャイニーで軽いポリエステル素材をコンビネーションさせています。

同じポリエステルながら光沢感とハリ感の対極的なコントラストが特徴的。

フードのバランスや異素材使い、メタルのトグルや紐の仕様、そしてダウン仕様等、当ブランドらしい拘りが感じられるブルゾンに仕上がっております。

若干の使用感はあるものの目立つ難も無くまだまだ使用頂けるお品です。

※当方は素人撮影となり撮影時の光の関係上、汚れや色ムラに見えてしまう場合がございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックバレットバイニールバレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

