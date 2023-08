オンラインと伊勢丹限定のBACK V NS DRESSです。最新作です。

細部にまで拘った作りの丁寧なワンピースです。

デザインがすごく好きで購入しましたが普段36でも大きいことがある私には少し大きく感じました。

気にならないと言えば気にならないのですが少し気になる感じです。

普段36や38が問題なく着ることができている方は心配ないと思います。

表面感があってシワが目立ちづらく軽やかな生地のコットンナイロン。ボリュームがあるのに軽く、ボトムラインのギャザーがエレガントでフェミニンな雰囲気を演出します。バイカラーのスナップボタンがデザインポイント。すっきりとしたノースリーブは、ジャケットなどを合わせれば3シーズンお召しいただけます。細めVラインのバックカットからのぞく素肌が夏らしく爽やかです。裏地付き。ポケット付き。

サイズ:フリーサイズ

定価:61,600

色:ネイビー

着丈:126cm

肩幅:35cm

バスト94cm

裾巾:280cm

表地:綿60%、ナイロン40%

裏地:ポリエステル100%

#bordersatbalcony

#ボーダーズアットバルコニー

#セブンテン

#seventenbymihikawahito

#obli

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 新品、未使用

