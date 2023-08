★フォロー割★

■商品

こちらは、新品未 定価8万円■ラルフローレン■花柄 フラワー テーラードジャケット XL ブラウン イエロー バックベルト 定価82950円 POLO RALPH LAUREN ブレザー イタリア製

こちらもどうぞ

#【アウタージャケット】

#【新品未デッドストック】

■デザイン

シンプルなテーラードジャケットで3つボタン段返りのクラシカルモデル。

カーキミックスのブラウンベースにイエローオレンジのフラワー柄が最高にカッコいいですね^_^

3つボタン段返り、センターベント、バックベルト、パッチポケット、マシンステッチ、アクションプリーツ、背抜き裏地

■ファブリック

しっかりしたコットン生地です。

■サイズ

表記サイズ…XL

胸囲58.5着丈77肩幅49袖丈67

■カラー

カーキミックスブラウン、イエローオレンジ系、画像1が近いです。

■素材

表地…コットン100

裏地…キュプラコットン

■状態

タグ付きの新品未使用です。

■その他

#送料無料 #送料込み #正規品 #メンズ ポロラルフローレン(株)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

