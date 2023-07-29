買い誠実 10eyevan no.5 4s 46 Antique Gold Round サングラス/メガネ

brand: 10eyevan
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数回の着用のみです。
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brand: 10eyevanmobel: no.5color: 4sprice: 77000 material: size: 46-22-145condition: 10eyevanのno5です。ミドルサイズの46サイズで最も知名度のある4sカラーです。数回の着用のみです。frame france, guepard, lunor, jacques durand(ジャックデュラン), oliver peoples(オリバーピープルズ), oliver goldsmith(オリバーゴールドスミス), ayame, 白山眼鏡店, 金子眼鏡, moscot(モスコット), kearny(カーニー), tart optical, gernot lindnerなど好きな方には是非オススメしたい逸品です。