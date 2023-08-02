【数々のアワードを受賞】 値下げ！未使用GAOMON液タブ PD1560 15.6インチ タブレット

購入しましたが機会がなく一回も使ってません。

Apple iPad mini 4 wifi+Cellular 32GB

画面についてるシールは保護シールの上ですので画面は新品です。

12.9インチiPad Pro 256GB ＋Magic Keyboard



Lenovo tab m9

GAOMON液タブ PD1560 15.6インチ 液晶ペンタブレット 8192筆圧レベル充電ペン IPS フルHD 色域NTSCカバー率72% スタンド付き イラスト 絵描き ペイント デザイン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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