■商品名

NIKE WMNS AIR FORCE 1 LOW SHADOW PIXEL

ナイキ ウィメンズ エア フォース ワン シャドウ ピクセル

■カラー

GREEN/WHITE PLATINUM/VIOLET BLACK

グリーン/ホワイト プラチナ/バイオレット ブラック

■品番

CV8480-300

■サイズ

24.0cm

■商品説明

レアモデル

入手困難

元箱あり

高さ、スウッシュ、強さをオリジナルモデルの2倍にさせたウィメンズ仕様の"AIR FORCE 1 SHADOW"(エア フォース 1 シャドウ)がモデルだ。優しい色合いでカラーリングされたホログラムのアッパーと、ピクセル化されたスウッシュがアイコニックなシルエットとなっている。

※新品未使用ではありますが、神経質な方はお断りさせていただきます。他のサイトにも出品しておりますのでいきなり商品がなくなる場合もありますので御了承下さい。

すり替え防止のため、購入後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご了承下さい。

レアモデルのため市場価格が上がってきております。

場合により値上げさせていただきますので予めご了承下さい。

ご質問や価格相談などございましたらコメント下さい。

同サイズで出品中の商品はこちらから↓

#ゆう_AF1_24

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

