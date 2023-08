優先配送 菊田裕樹　※希少品「2004年～2005年　3部作・リマスター盤」3枚セット その他

#ito_itoのMusicショップ

菊田裕樹 ※希少品「2004年~2005年 3部作・リマスター盤」3枚セット

現在廃盤につき入手困難。

サウンドトラック

●「IN THE SKY ON THE WATER」(ノーストリリア、2008年10月6日) - 『そらのいろ、みずのいろ』のゲーム版・アニメ版楽曲、未使用曲を含む完全版オリジナルサウンドトラック。ボーカル曲には鬼頭利枝が参加。リマスター版。

●「LOVE RELAXATION」(ノーストリリア、2008年11月4日) - 『さくらリラクゼーション 〜四姉妹とのラブラブ同居性活〜』のゲーム版楽曲、未使用曲を含む完全版オリジナルサウンドトラック。ボーカル曲には加納薫が参加。リマスター版。

●「NICE LIFE AS WIFE」(ノーストリリア、2008年11月4日) - 『に〜づまはセーラー服 〜ダーリンは担任教師〜』のゲーム版楽曲、未使用曲を含む完全版オリジナルサウンドトラック。ボーカル曲には中山♡マミが参加。リマスター版。

の3作品のセットです。2004年~2005年の間に担当された3作品が、2008年にリマスター再発されました。

現在は非常に入手困難かと思われます。

菊田 裕樹(きくた ひろき、Hiroki Kikuta、1962年8月29日 - )は、日本の作曲家、編曲家、シナリオライター、ゲームデザイナー。愛知県出身。関西大学文学部哲学科卒。

『聖剣伝説2』『聖剣伝説3』『双界儀』『クーデルカ』などの作曲を手掛けた。

自宅保管のものになります。

こちらもどうぞ。

意外な掘り出し物があるかも?

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

