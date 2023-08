リロ・アンド・スティッチ Lilo & Stitch

スノードーム スノーグローブ

コレクション整理のため、出品します。

ペット、喫煙者はおりません。

【サイズ】

縦横ともに約20cm

【オルゴール曲】

Aloha Oe

【備考】

単三電池2本で後ろの松明1つにあかりがつきます。

ディズニー

Disney

HB13

ディズニーストア

リロアンドスティッチ

リロ&スティッチ

スノードーム

スノーグローブ

ガラス

キラキラ

ヤシの木

ハワイ

南の島

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

