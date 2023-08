こちらは値下げ不可になりますが、2点以上ご購入の場合は少額ですが値引き致します。

購入、コメントされる前に必ずプロフィールをご覧下さい。

セオリーリュクス パンツ

新品タグつき 少し白い繊維の付着がありますが、テープなどでペタペタすればとれます。

カラー 黒

サイズ32 XSくらいかと思います。実寸をご確認ください。

素材 タグ画像をご覧ください。

平置き ウエスト33cm ヒップ40cm 総丈87cm 股下67.5cm わたり幅25.5cm 裾幅14.5cm

多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド セオリーリュクス 商品の状態 新品、未使用

