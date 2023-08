FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR

ペンタックス PENTAX 18-55mm F3.5-5.6



SIGMA APO150-500mm F5-6.3 DG OS HSM ニコン

1年半程前に購入したものです。

SMC PENTAX ペンタックス 67 MACRO F4 100㎜

防湿庫にて保管しておりました。

❁電動ズーム❁OLYMPUS オリンパス 14-42㎜ EZ パンケーキレンズ



Canon EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM フード付

外観について、側面部に小キズおよび塗装剥がれが若干あります。

SIGMA 8-16F4.5-5.6DC HSM/N ニコン用 広角

レンズ内小ゴミがありますが、画質に影響ありません。

状態◎❤️翌朝発送❤️ LUMIX 単焦点レンズ 14mm ブラック パナソニック

レンズフードは全体に傷あります。

SIGMA シグマ 50mm F1.4 DG HSM (キャノンEF用)



TAMRON16-300 広角高倍率ズームレンズ ソニーマウント

ズームリング、ピントリングの作動良好です。

ATX 11-16 PRO DX Ⅱ

※ピントリング内に砂噛みあるようで、回す際に、ザリザリした感触がわずかにあります。

ニコン Nikon Ai-s Zoom Nikkor 25-50mm/F4 良品



キャノン EF 70-200mm F2.8 L IS USM



EXシグマ50-500mm

付属品は前後レンズキャップ、レンズフードのみとなります。

5月17日お値下げ済み✨【超美品】OLYMPUS M.ZUIKO 14-42mm



✾望遠レンズ✾ Nikon AF-S 55-200mm VR II

※元箱、説明書、保証書はありません。

ニコン Nikon 1 NIKKOR 10-100mm F4-5.6 VR



※貴重※ 未使用 コンタックス Mutar ムター 1.4X 645用

上記の通り、未使用レベルでは無いので、神経質な方はご購入をお控えください。

★TAMRON EFマウント(CANON) 18-270mm DIⅡ VC★



SONY 望遠ズームレンズ DT 4-5.6/55-200mm SA #1333

AF機構有無: AF

Quuuuuuuuu!!!様専用 sony selp18105g

color: BLACK

TAMRON for Nikon AF28-300mm F3.5-6.3 XR

ズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズ

タムロン 18-270/3.5-6.3 Di II VC PZD B008

フォーマット種類: APS−C

ZEISS sonnar E1.8/24 ZA SONY Eマウント単焦点レンズ

レンズマウント(メーカ): フジフイルム Xマウント

Nikon 70-300

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

パナソニック標準レンズ Lumix G Vario 12-32mm フィルター付

交換レンズタイプ: ズームレンズ

☆フード付き☆ キヤノンCanon EF 75-300mm F4-5.6USM

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

新品 TAMRON 35 150 2 2.8 Di Ⅲ VXD A058 ソニー



プロテクター付き SONY FE70-300mm F4.5-5.6 G OSS

#富士フイルム

Carl Zeiss Batis f2/25mm Eマウント

#FUJIFILM

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR1年半程前に購入したものです。防湿庫にて保管しておりました。外観について、側面部に小キズおよび塗装剥がれが若干あります。レンズ内小ゴミがありますが、画質に影響ありません。レンズフードは全体に傷あります。ズームリング、ピントリングの作動良好です。※ピントリング内に砂噛みあるようで、回す際に、ザリザリした感触がわずかにあります。付属品は前後レンズキャップ、レンズフードのみとなります。※元箱、説明書、保証書はありません。上記の通り、未使用レベルでは無いので、神経質な方はご購入をお控えください。AF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): フジフイルム Xマウント一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: ズームレンズ特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#富士フイルム#FUJIFILM

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

Canon EF-M 22mm STM☆単焦点レンズ☆シルバー☆3669-1オカ様専用!!TAMRON 望遠ズームレンズ SP 70-300mm美品 パナソニック LUMIX 45-200mm F4-5.6 G VARIO(美品)Canon EF70-200 F2.8L IS Ⅱ USM【美品】SONY ズームレンズ sel2470z Eマウント フルサイズ対応タムロン レンズ 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDパナソニック LUMIX GX VARIO PZ 14-42mm❤️小型軽量!美品 キャノン CANON EF-S 55-250mm F4-5.6 IS★2本セット★ キヤノン EF-S 18-55mm 55-250mm STM訳あり SIGMA APO 50-500㎜ F4-6.3 SONY Aマウント