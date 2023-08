▼商品

Dior ノベルティ トートバッグ ディオール エコバッグ 2022ホリディー

LOUISVUITTON ルイヴィトン

グッチ GUCCI アビー トートバッグ A4 ブラック ggキャンバス レザー

ヴェルニ ハンドバッグ

ロンシャン最新限定作 エッフェル塔S Military green(カーキ)



ステラマッカートニーバック

(高×幅×マチ)

✥シャネル CHANEL✥パテントレザー エナメルトートバッグ✥

約25cm×約30cm×約14cm

POLO RALPH LAUREN デニム Big Pony トート バッグ



美品 イルビゾンテ トート

▼素材

GUCCI OLD GUCCI GUCCI Plus トートバッグ

ヴェルニ

ベルルッティ カリグラフィー



ルイヴィトン モノグラム サックショッピング トートバッグ 旅行バック

▼状態

エルベシャプリエ(Herve Chapelier)

外観に一部汚れあり

バレンシアガ ヴィンテージ トートバッグ トラベルバッグ

内観はほぼ同様綺麗な状態

LONGCHAMP トートバッグ プリアージュ 未使用級❗️



STATE OF ESCAPE グレー

▼注意事項

【未使用】seventen トートバック

誤差等はご了承ください。

PRADA プラダ トートバッグ カナパ



ジル バイ ジルスチュアート ビジューロイヤルトート

正規店購入

READYMADE レディメイド 新型バッグ

中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。

COMME des GARCONS コムデギャルソンバック 黒



最終お値下げ!LOEWE ロエベ かごバッグ エレファント

かなり前の物になりますので、領収書など紛失しています。本物ですか、など失礼な質問はやめてください。お写真しっかり見て頂きましたら分かります。シリアルナンバーありますかと聞かれますが、ルイヴィトンは鞄自体に刻印されておりません。

【保存袋付き】GUCCI GGキャンバス/レザー GG柄 肩掛け トートバッグ



✨美品 マイケールコース トートバッグ レザー A4 大容量 サリバン 黒

大きな傷はありません。

『希少カラー』GUCCI ジャッキー ワンショルダーバッグ シェリーライン GG

金具も綺麗ですが、保存時間が長かった為か、全体的にヴェルニ特有の変色が見られます。型崩れはございません。クリーニングやリペア、カラーなどに出すと綺麗になるかと思います。お写真しっかりご確認ください。

【新品未使用‼️】pionunnal ピオヌンナル ReSTART リスタート

使用回数は多くないが、中古品の為、小キズや8枚目のような斑点があります。

★ 美品 ★ Gianni Notaro ジャンニノターロ トートバッグ



ミナペルホネン tambourine レッスンバッグ & ハンカチ

個人差がありますので、細かい事が気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。

PRADA*プラダ カナパ

あくまでも中古品、自宅保存である事を全てご理解頂きご購入ください。

ルイヴィトン エピ 手提げバッグ 美品

上記状態で全てをご納得いただきました方のみご購入下さいませ。感覚の違いもありますので、細かいことが気になる方はご購入はやめてください。

BAOBAO イッセイミヤケ トートバッグ 美品



美品 セリーヌ ホリゾンタルカバ ダークネイビー

高額な品物です

ミナペルホネン ピースバッグ

購入後のキャンセルやクレーム、

Charles&Keith ジオメトリック トートバッグ Taupe ベージュ

すり替え防止の為、返品なども応じておりません。

極美品 コーチ トートバッグ シボ革 チャーム ブラック A4収納可 肩掛け

しっかりとお考えの上、ご納得された方のみ購入ください。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

▼商品LOUISVUITTON ルイヴィトンヴェルニ ハンドバッグ(高×幅×マチ)約25cm×約30cm×約14cm▼素材ヴェルニ▼状態外観に一部汚れあり内観はほぼ同様綺麗な状態▼注意事項誤差等はご了承ください。正規店購入中古品としての御理解を頂くと同時に、無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。かなり前の物になりますので、領収書など紛失しています。本物ですか、など失礼な質問はやめてください。お写真しっかり見て頂きましたら分かります。シリアルナンバーありますかと聞かれますが、ルイヴィトンは鞄自体に刻印されておりません。大きな傷はありません。金具も綺麗ですが、保存時間が長かった為か、全体的にヴェルニ特有の変色が見られます。型崩れはございません。クリーニングやリペア、カラーなどに出すと綺麗になるかと思います。お写真しっかりご確認ください。使用回数は多くないが、中古品の為、小キズや8枚目のような斑点があります。個人差がありますので、細かい事が気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。あくまでも中古品、自宅保存である事を全てご理解頂きご購入ください。上記状態で全てをご納得いただきました方のみご購入下さいませ。感覚の違いもありますので、細かいことが気になる方はご購入はやめてください。高額な品物です購入後のキャンセルやクレーム、すり替え防止の為、返品なども応じておりません。しっかりとお考えの上、ご納得された方のみ購入ください。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ラドロー 美品 レオパード トート バッグ サブ バッグサルヴァトーレフェラガモ レザー ショルダー トートバッグPRADA チェーンバッグ ヴィンテージ■新品未使用カルバンクライン■CK■大人気ロゴトートバッグ■ブラックモノ■新品 Meli Melo(メリメロ) レザートートバッグ 2way ブラック【美品】グッチ シェリーライン ハンドバッグ GG柄 レザー キャンバス美品 ルイヴィトン トートバッグ ハムステッド PM プレート ダミエ エベヌ【美品】Roger Vivier CALL ME VIVIER SHOP BAGフェリージリバーシブルトートバッグ