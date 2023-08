アクセスいただきありがとうございます。

こちらの商品は、visvim/ヴィズヴィムのBLACK ELK FLANNEL N.D.になります。

シックで落ち着いた色味のシャツ。

しっかりとした厚手の素材になっており、

羽織としても着用できる汎用性の高い1着。

この機会にぜひお試しください。

<商品詳細>

・カラー:ダークブラウン

・サイズ:4

・背肩幅:59cm

・袖丈:59.5cm

・身幅:66cm

・袖幅:24cm

・着丈:79cm

・素材:表地/毛60%、麻30%、絹10%、別布/レーヨン100%

・付属品:なし

表参道のvisvimの店舗にて購入しました。

定価は15万円程だったと思います。

商品の状態は、着用回数が1回程度の美品になります。

(神経質な方はご遠慮ください。)

24時間以内のご連絡、3日以内のご入金ができる方のみご購入をお願い致します。

(参考情報)こちらの購入者の身長は約170cm、体重約72kgのがっしりした体型の男性です。

◆◆ visvim/ヴィズヴィム ◆◆

クリエイティブディレクター中村ヒロキが2000年「ビズビム(visvim)」を設立。

「モノづくりを通して幸せを探求する旅」というテーマのもと、丁寧に素材と向き合い、真摯な心でもの作りを進めている。

ものに対する気持ちの込め方、作りは他ブランドとは一線を画し、機能性とデザイン、履き心地を兼ね備えた靴に海外からの評価も高い。

靴作りから始まり、ウェアからアクセサリー、フレグランスまで扱うトータルブランドへと拡大。

使い込むほどに味が出て、自分のものになっていく過程が楽しめるアイテムを提供。

袖丈···長袖

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 未使用に近い

アクセスいただきありがとうございます。こちらの商品は、visvim/ヴィズヴィムのBLACK ELK FLANNEL N.D.になります。シックで落ち着いた色味のシャツ。しっかりとした厚手の素材になっており、羽織としても着用できる汎用性の高い1着。この機会にぜひお試しください。<商品詳細>・カラー:ダークブラウン・サイズ:4・背肩幅:59cm・袖丈:59.5cm・身幅:66cm・袖幅:24cm・着丈:79cm・素材:表地/毛60%、麻30%、絹10%、別布/レーヨン100%・付属品:なし表参道のvisvimの店舗にて購入しました。定価は15万円程だったと思います。商品の状態は、着用回数が1回程度の美品になります。(神経質な方はご遠慮ください。)24時間以内のご連絡、3日以内のご入金ができる方のみご購入をお願い致します。(参考情報)こちらの購入者の身長は約170cm、体重約72kgのがっしりした体型の男性です。◆◆ visvim/ヴィズヴィム ◆◆クリエイティブディレクター中村ヒロキが2000年「ビズビム(visvim)」を設立。「モノづくりを通して幸せを探求する旅」というテーマのもと、丁寧に素材と向き合い、真摯な心でもの作りを進めている。ものに対する気持ちの込め方、作りは他ブランドとは一線を画し、機能性とデザイン、履き心地を兼ね備えた靴に海外からの評価も高い。靴作りから始まり、ウェアからアクセサリー、フレグランスまで扱うトータルブランドへと拡大。使い込むほどに味が出て、自分のものになっていく過程が楽しめるアイテムを提供。袖丈···長袖季節感···秋、冬

