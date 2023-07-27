お知らせ ログイン 会員登録 出品
日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC

商品の説明

アップル Apple MacBook Air 13インチ Apple M1チップ（8コアCPU/7コアGPU）/SSD 256GB/メモリ 8GB スペースグレイ [MGN63J/A]
Dell XPS 17 9700

FMVU93E3BZ（ピクトブラック）
2020年に個人用で購入しました。
DAIV 4N [ Windows 11 ] mouse ノートPC
家の中で使用していたので大きな外傷はありませんが1カ所傷があります(画像ご確認ください)
macbook air 13 mid 2012 4gb 256gb
必要なくなったので出品します。
◎メモリ増設＆新品SSD★爆速起動★LAVIE★ブルーレイ★光沢液晶★無線★特価
純正充電器も付属します。
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)US キーボード

【超美品！】東芝 ノートパソコン★SSD512GB・非光沢画面 dynabook
値段の割に動作も速くとても快適に使用できると思います。
M1, 512GB, MacBook Air

新品未使用 HP Pavilion15 Ryzen7 フォグブルー
バッテリー状態　　　 :正常
FUJITSUノートパソコン　Webカメラ　Windows11 オフィス付き
バッテリー最大容量 :96%
dynabook AZ66/LW W6AZ66CLWC 16.1型フルHD

Folio G1 HP Windows10 SSD:256GB メモリ：8GB
製品年式···2020
明日削除
シリーズ···MacBook Air
値下windows 11 ノートパソコン 富士通FMVS04001 中古
画面サイズ···13～14.4インチ
レッツノート/美品/8GB/SSD256GB/DVDマルチ/Office2021
CPU種類···Apple M1
MacBook Pro 13インチ　2022/m2 MNEH3J/A
OS···Mac OS
E10-IIYAMA マウスコンピュータ
メモリ···8～15GB
⭐︎美品⭐︎ 4コアCorei5⭐︎SSD500G HDD1TB ノートPC VAIO

Thinkpad X13 Gen3
#MacBookAir #型落ち #新卒 #マック #まっく #M1 #MGN63J #A2337 #PC
ThinkPad 15.6型
#macbook #macbookair #m1 #パソコン #学生 #新生活応援

SONY パーソナルコンピューター type BX VGN-BX90S

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

DELL ノートPC XPS 13

ASUS ゲーミングPC メカグレー 17インチ FX707ZM-I7R3060
アップル Apple MacBook Air 13インチ Apple M1チップ（8コアCPU/7コアGPU）/SSD 256GB/メモリ 8GB スペースグレイ [MGN63J/A]2020年に個人用で購入しました。家の中で使用していたので大きな外傷はありませんが1カ所傷があります(画像ご確認ください)必要なくなったので出品します。純正充電器も付属します。値段の割に動作も速くとても快適に使用できると思います。バッテリー状態　　　 :正常バッテリー最大容量 :96%製品年式···2020シリーズ···MacBook Air画面サイズ···13～14.4インチCPU種類···Apple M1OS···Mac OSメモリ···8～15GB#MacBookAir #型落ち #新卒 #マック #まっく #M1 #MGN63J #A2337 #PC#macbook #macbookair #m1 #パソコン #学生 #新生活応援

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態目立った傷や汚れなし

日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC

44分钟前

日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC

¥85,000 ¥45,050

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

521ba7

 1704

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

521ba7
日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC 日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC

13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載した

13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載した


MacBook Air M1 13インチ(箱・充電器付き)

MacBook Air M1 13インチ(箱・充電器付き)


M1 MacBook Air 13インチに革ジャケットを | Digital Life Innovator

M1 MacBook Air 13インチに革ジャケットを | Digital Life Innovator


【M1チップ搭載モデルの最新改良セット*3点セット】MacBook Air 13インチ 2020(A2337/A2179) 用 ケース クリア + 日本語JIS配列 キーボードカバー(1枚) + トラックパッド保護フィルム(1枚) 全面保護 超薄型 軽量 排熱口設計 透明 おしゃれ Macbook

【M1チップ搭載モデルの最新改良セット*3点セット】MacBook Air 13インチ 2020(A2337/A2179) 用 ケース クリア + 日本語JIS配列 キーボードカバー(1枚) + トラックパッド保護フィルム(1枚) 全面保護 超薄型 軽量 排熱口設計 透明 おしゃれ Macbook


MacBook Air M1 13インチ(箱・充電器付き)

MacBook Air M1 13インチ(箱・充電器付き)


M-BookAir13インチ(Z125:MOS1*) MacBook Air M1/16G/512G/JIS/13.3

M-BookAir13インチ(Z125:MOS1*) MacBook Air M1/16G/512G/JIS/13.3


【M1チップ搭載モデルの最新改良セット*3点セット】MacBook Air 13インチ 2020(A2337/A2179) 用 ケース クリア + 日本語JIS配列 キーボードカバー(1枚) + トラックパッド保護フィルム(1枚) 全面保護 超薄型 軽量 排熱口設計 透明 おしゃれ Macbook

【M1チップ搭載モデルの最新改良セット*3点セット】MacBook Air 13インチ 2020(A2337/A2179) 用 ケース クリア + 日本語JIS配列 キーボードカバー(1枚) + トラックパッド保護フィルム(1枚) 全面保護 超薄型 軽量 排熱口設計 透明 おしゃれ Macbook

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 日本最大のブランド Air MacBook / 13インチ M1 ノートPC
© www.inba.net, Inc.