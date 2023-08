【メーカー直売】 ラルフローレンCALDWELL半袖 シャツ

ポニーロゴマークが無い、無地のCALDWELLになります。

ポニーロゴマークが無い、無地のCALDWELLになります。ブラックになり、サイズはLLです。素材はシルクコットン。特に目立った汚れや破れはありません。サイズ肩幅 52cm身幅(脇の下) 67cm着丈(襟下から) 77cm(少々の誤差は御了承下さい)#ラルフローレン#シルクコットン#ブラック#オープンカラー#caldwell

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

